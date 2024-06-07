ضبط طن ونصف جبن وسمنة منتهية الصلاحية في الأقصر

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر ، أنها شنت حملة تموينية لمراقبة الأسواق، أسفرت عن ضبط طن ونصف جبن، و(مش) وسمنة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تموين الأقصر: ضبط جبن غير صالح للاستهلاك الآدمي



وأوضح البيان أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق التجارية لمعرفه مدى التزام المخابز البلدية والتجار بالقوانين والقرارات الوزارية، وحرص مديرية تموين الأقصر على سلامة المواطنين.