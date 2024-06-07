رغم الفوز.. غضب جماهيرى بالدقهلية بسبب أداء المنتخب المصري أمام بوركينافاسو

سيطرت حالة من الغضب الشديد بين جماهير الكرة بمحافظة الدقهلية، رغم الفوز على بوكينا فاسو 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026. .

وكان الغضب الشديد بسبب الأداء الباهت للمنتخب المصرى أمام بوركينا فاسو ثم الترهل الدفاعي الواضح منذ فترة طويلة دون أي علاج لتلك الأزمة، بجانب ظهور عدد كبير من اللاعبين بعيداً عن مستواهم مثل محمد صلاح وزيزو و ومحمد عبدالمنعم,

ويقع منتخب مصر رفقة بوركينا فاسو وغينيا بيساو، وجيبوتي وسيراليون، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.

ويذكرأن منتخب مصرقد واجه نظيره بوركينا فاسو، 7 مرات على مر تاريخهما، منها 4 مباريات رسمية ولقاءان وديان.

ولم يتذوق «الفراعنة» الهزيمة من المنتخب البوركيني، ولم يتقابل كلا الفريقين في تصفيات كأس العالم من قبل.

وجمعت 7 مواجهات بين مصر وبوركينا فاسو، فاز الفراعنة في 4 مباريات، وحسم التعادل 3 مواجهات، وسجل منتخب مصر 16 هدفًا، واستقبل 8 أهداف.