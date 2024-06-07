الجمعة 07 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبد الناصر زيدان يشيد بالجماهير المصرية.. و تهنئة خاصة لحسام حسن

بوابة الوفد الإلكترونية

أشاد الاعلامي الرياضي، عبد الناصر زيدان بالجماهير المصرية التي حضرت لدعم منتخبنا الوطني، في لقائه ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

txt

شبانة: توقعنا الفوز بنتيجة كبيرة على بوركينا فاسو وحدث تراجع فني لمنتخب مصر في الشوط الثاني


و وجه زيدان التهنئة للعميد حسام حسن" المدير الفني للفراعنة" عقب تحقيقه للانتصار الرسمي  الأول له مع منتخب مصر، و انفراده بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط


أضاف عبد الناصر  عبر برنامجه التليفزيوني" ملعب الشمس"  ان المدير الفني لمنتخبنا الوطني يحتاج للدعم و المساندة لتحقيق احلام الجماهير المصرية بالوصول لمونديال" كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية" و المقرر إقامتها في 2026.


و اختتم عبد الناصر زيدان تصريحاته:" انتصار اليوم على منافس مباشر هو فوز بستة نقاط ، النهاردة كسبنا لعيبة كثيرة بعودة الثقة لها مثل تريزيجيه و حمدي فتحي، وكفاية الروح اللي شوفناها عند لاعبينا، و ربنا يكرمنا في القادم".

الجريدة الورقية