تحذيرات من شرب القهوة على الريق| المعدة في خطر

أصبح فنجان القهوة في الصباح جزءًا لا يتجزأ من روتين الكثيرين، إنها ليست مجرد مشروب، بل هي تجربة تعيد الحياة للجسم والعقل، وتفتح أبواب الانتعاش .

ولكن، هل فكرت يومًا في تأثير شرب القهوة على الريق على صحتك؟ هل هو فعلاً البداية المثالية ليومك، أم أنه يحمل بعض الآثار الجانبية غير المرغوب فيها؟، خلال السطور التالية، نقدم لك ما يحدث في جسمك عند تناول القهوة على معدة فارغة، والآثار السلبية التي قد تنتج عن هذه العادة.





الآثار الجانبية لشرب القهوة

1.الحرقة والحموضة المعوية

قد يزيد شرب القهوة على الريق من افراز الحمض في المعدة، مما يسبب الحرقة والحموضة لدى بعض الأشخاص.





2. تهيج المعدة

يمكن أن تزيد كمية القهوة التي تتناولها على الريق من تهيج المعدة لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا كانوا يعانون من قرحة المعدة أو التهاب المريء.





3. زيادة مستويات الإجهاد والقلق

بعض الأشخاص قد يشعرون بالتوتر أو القلق بعد شرب القهوة على الريق، خاصة إذا كانت كمية الكافيين كبيرة.





4. تأثير على النوم

تناول القهوة على الريق قد يؤثر على نوعية النوم لدى بعض الأشخاص، مما يجعلهم يشعرون بالاستيقاظ أكثر خلال الليل.

إذا كنت تعتمد على القهوة في الصباح، فمن الأفضل تناولها بعد تناول وجبة خفيفة لتقليل هذه الآثار الجانبية.