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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وصول مليون و 200 ألف مليون حاج لأداء مناسك الحج

بوابة الوفد الإلكترونية

قبيل العيد بنحو 10 أيام، أعلن وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن ، وصول مليون و200 ألف حاج من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسك الحج، خلال مؤتمر صحفي. 

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وقال وزير الحج والعمرة إن السلطات المختصة أطقلت حملة دولية للتوعية بخطورة مخالفة أنظمة الحج والحملات الوهمية لأكثر من 20 دولة حول العالم، موضحًا أنه تم إطلاق الحملة الوطنية ‎"لا حج بلا تصريح" بقيادة الشركاء بوزارة الداخلية و‎إمارة مكة للتوعية، ومن ثم تطبيق الأنظمة والتعليمات المنظمة للحج، مما يُمكّن كل من يؤدي الحج بالطرق النظامية من إتمام المناسك براحة وتنظيم.

وأضاف الربيعة، أنه تم تجهيز أكبر محطة تبريد في العالم لتنقية الهواء في المسجد الحرام لتلطيف الأجواء وتبريدها وتشغيل قطار المشاعر في موسم حج هذا العام بطاقة استيعابية تبلغ 72 ألف راكب في الساعة وسيسهم قطار المشاعر في نقل ما يزيد على 350 ألف حاج بين المشاعر المقدسة

وأشار إلى أن الجهات المشرفة على أداء مناسك الحج انتهت من أعمال تجهيز منشأة الجمرات لتتوائم مع خطط التفويج والتنظيم مدعومة بمظلات علوية مع تلطيف الهواء بالرذاذ البارد لخفض درجات الحرارة ورفع جاهزية وكفاءة السلالم المتحركة لتسهيل وصول الحجاج إلى مواقع رمي الجمرات.

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