مجلس شيوخ الإسماعيلية يشارك فى انتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

شارك أعضاء برلمان مجلس الشيوخ المنتخبين بالإسماعيلية، في انتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 5 حتي 7 يونيه ٢٠٢٤م بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة بالتنسيق مع وزارة التخطيط وهيئة النيابه الإدارية وبحضور نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين في الحياة النيابية بجمهورية مصر العربية الدكتور علوم حميدة الخبير البرلماني ومقرر جلسات مجلس النواب وكلا من المستشار طارق علي والمستشار محمد عبد المعطى ممثلي هيئة النيابة الإدارية والدكتور رافت صبحى الخبير البرلماني.

شارك في فعاليات اليوم الأول من الانتخابات عدد من أعضاء برلمان مجلس الشيوخ المنتخبين وذلك في إطار حرصهم على دعم مبادرة "نموذج محاكاة الحياة السياسية المصرية"،

والتي تضمنت جلسة عامة تعريفية حول القواعد المنظمة للنموذج وإجراءات التصويت الإلكتروني.

كما تم خلال الجلسة التعريفية شرح آليات الترشح والتصويت الإلكتروني والإجابة على أسئلة الحاضرين حول النموذج ثم فتح باب الترشح الإلكتروني لطلاب الجامعات الراغبين في المشاركة في النموذج الذين سيتنافسون على مقاعد مجلس الشيوخ

يستهدف نموذج المحاكاة تدريب الشباب على ممارسة الحياة النيابية ليتثني للشباب فهم طبيعة عمل المجالس النيابية وصقل مهاراتهم وخبراتهم لتأهيلهم ككوادر سياسية تستطيع المنافسة في انتخابات المجالس النيابية فى المستقبل إنعكاساً لرؤية القوة الناعمة للدولة المصرية .

الجدير بالذكر أن الإنتخابات تجري بمشاركة 28.205 عضو يمثلون قوام الجمعية العمومية للإنتخاب من بين 300 مرشح يمثلون هيئة المكتب واللجان المختلفة منهم 200 على القوائم الفردية والقائمة و 100 عضو بالتعيين، ولأول مره تنطلق منصة خاصة للإنتخابات الإلكترونية بها كل ما يحتاجه الناخب من معلومات وكذلك ينشر عبرها النتائج النهائية وعدد الأصوات .

تجري الإنتخابات برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور إيهاب صلاح مدير عام المديرية وإشراف كابتن خالد حسين عوض الله مدير إدارة البرلمان و التعليم المدني بالمديرية.