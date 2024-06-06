توريد 684 طن قمح بشون وصوامع سوهاج

أعلنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج برئاسة محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، إنه تم توريد 144 ألف و 684 طن و658 كيلو، من محصول القمح إلى الشون والصوامع بنطاق المحافظة منذ بدء موسم توريد القمح يوم 15 أبريل الجاري، وحتى الآن، مشيراً إلى إنتظام سير عملية توريد الأقماح دون أية معوقات.



يذكر أن مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 183 ألفا و518 فدان بمختلف مراكز سوهاج، ووفرت المحافظة 17 موقع تخزيني، بالإضافة إلى تشكيل لجان استلام الأقماح، وبلغ سعر إردب القمح هذا العام وفقًا لدرجة النقاوة " 2000 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و1950جنيهًا درجة نقاوة 23, و1900جنيه درجة نقاوة 22.5.