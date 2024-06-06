"التلوث البلاستيكى وآثاره "ندوة لجهاز شئون البيئة بقنا

نظم جهاز شئون البيئة بمحافظة قنا، اليوم الخميس، وبالتعاون مع مؤسسة ابن دقيق العيد للتنمية المستدامة، ندوة تحت شعار معا نحمي كوكبنا، وذلك فى إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذى يهدف إلى دعوة سكان كوكب الارض للعمل على إيقاف التدهور البيئي لمستقبل أكثر استدامة.

وادار حوار الندوة على حزين رئيس مجلس إدارة المؤسسة بحضور رفاعى احمد مسؤل الجمعيات الأهلية إدارة تضامن الاجتماعى بقوص و عبدالنبى محمد سكرتير المؤسسة وأعضاء مجلس الإمناء و رواد المؤسسة من المرأة و الفتيات، مقدما الشكر لتعاون جهاز شئون البيئة و إدارة التضامن الاجتماعى بقوص.

حاضر بالندوة الدكتور اسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة فرع قنا، تناول تعريف يوم البيئة العالمى و شعاره و الهدف منه كمنصة لنشر الوعى البيئى و تنفيذ الخطط للحد من التلوث و تناول نشأة و اضرار البلاستيك احادى الاستخدام و عرض البدائل من استخدام الحقائب القماش و الورقية للتسوق، و الاوانى الفخارية و الزجاجية و الفلزات الغير قابل للصداء للمأكل و الشرب.

احتفال جامعة جنوب الوادي الأهلية بإنجازات طلابها: عبد الرحمن حسين يصل إلى مرتبة متخصص على موقع Codeforces

وعلى صعيدا آخر، حقق الطالب عبد الرحمن حسين المستوى الثاني برنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي إنجازًا استثنائيًا تمثل في وصوله إلى مرتبة Specialist على موقع Codeforces، أحد أشهر منصات حلّ المشكلات البرمجية في العالم.

يعكس هذا الإنجاز الكفاءة العالية لبرامجنا التعليمية والتدريبية، وحرص رئيس الجامعة الجامعة على دع طلاب الجامعه الاهليه وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم.

بدأت رحلة عبد الرحمن كأي طالب مبتدئ، حيث انضم إلى برنامج تدريبي مكثف أشرف عليه الكوتش حسام عبدالحكيم، مدرب الكوميونتي للبرمجة.

أظهر عبد الرحمن التزاماً كبيراً ورغبة حقيقية في تحقيق النجاح، حيث كان ينخرط بشغف واهتمام في التدريب، ملتزماً بالروتين المحدد، ومطبقاً كل ما يتعلمه بجدية، و بفضل الجهود الدؤوبة وإصراره، تمكن عبد الرحمن من تحقيق هذا الإنجاز في غضون شهرين فقط، مما يُعد قصة ملهمة لجميع طلابنا ويظهر أن الإصرار والمثابرة هما مفتاح النجاح.