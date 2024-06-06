مياه القناة: استمرار أعمال اللجنة المشكلة لمتابعة تأمين مياه الشرب بمحافظة بورسعيد

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، على أهمية التنسيق الدائم بين أجهزة الدولة القائمة على منظومة مياه الشرب بمحافظة بورسعيد لضمان تأمين مياه الشرب بالمحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد بحضور أعضاء اللجنة الفنية الدائمة والمشكلة لمتابعة تأمين مياه الشرب بالمحافظة بحضور الدكتور كمال النحاس مدير إدارة اشغال هيئة قناة السويس بمحافظة بورسعيد ، والدكتور أحمد زغلف رئيس حى الجنوب ببورسعيد وعدد من القيادات الفنية والتنفيذية بشركة محافظات القناة وذلك بمحطة المياه العكرة بالقنطرة غرب .

وعقب الاجتماع تفقد أعضاء اللجنة مكونات الرافع والذى يبلغ طاقته التصميمية ٣٠٠ الف م٣/ يوم، والذى يضخ المياه العكرة لدعم محطة التنقية بالرسوة والاطمئنان على عمل الرافع بكامل طاقته لضمان ضخ كميات المياه المطلوبة لمحطة الرسوة ، كما قامت اللجنة بالاطلاع على عداد قياس التصرف الخاص بالرافع والذى يقيس كمية المياه التى يقوم الرافع بضخها لمحطة الرسوة بكميات يومية تتراوح ما بين ٢٦٥٠٠٠ الف م٣/ يوم الى ٢٨٥٠٠٠ الف م٣/يوم ، والتأكد من قيام الرافع بضخ كميات المياة المطلوبة لمحطة الرسوة .

وشملت أعمال اللجنة تفقد مسار ترعة بورسعيد بدءا من الكيلو ٣١ من القنطرة غرب مرورا بمنطقة معدية الافراد بمدينة القنطرة ثم الحرش مرورا بالكاب و التينة ورأس العش وصولا إلى منطقة الرسوة وذلك لمتابعة منسوب الترعة فى المناطق المذكورة ومدى ملائمة مستوى منسوب المياه لانتظام ضخ المياه للمحطة لسد احتياجات المدينة من مياه الشرب .