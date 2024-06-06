تجديد حبس خادمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة

جدد قاضي المعارضات حبس خادمة 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة في مدينة بدر.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على خادمة إثيوبية سرقت مشغولات ذهبية من رئيسة مجلس إدارة جمعية خيرية وخدمات اجتماعية في مدينة بدر.

وتبين من خلال التحريات أن المتهمة استولت على مشغولات ذهبية تقدر بنصف مليون جنيه، واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

القبض على ربة منزل استولت على 27 ألف من أخرى بزعم توفير شقة لها



وفى سياق اخر تمكن ضباط الغدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج من ضبط سيدة تبلغ من العمر 46 سنة لقيامها بالنصب على سيدة أخرى والإستيلاء منها على مبلغ 27 ألف جنيه بزعم قدرتها علي إنهاء إجراءات حصولها علي شقه سكنيه بمشروع الإسكان الإجتماعي وإدعائها بعلاقاتها بالمسئولين.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود محضرا محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعوة رشا ع م ع 39 سنة حاصله علي دبلوم صناعي ومقيمه دائرة قسم أول سوهاج بتضررها من المدعوة نور م ع ا 46 سنة ومقيمه دائرة القسم والمطلوب التنفيذ عليها في عدد قضايا تبديد وإستيلاء نصب وإيصال أمانه بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء منها علي مبلغ "27.000" سبعه وعشرون ألف جنيهاً بزعم قدرتها علي إنهاء إجراءات حصولها علي شقه سكنيه بمشروع الإسكان الإجتماعي وإدعائها بعلاقاتها بالمسئولين.

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهمة وبمواجهتها اقرت بإرتكاب الواقعة وتعهدت برد المبلغ المالي المستولي عليه، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.