قلباً وقالباً ٢ لأول مرة بدبلجة عربية في السينما

يقترب الوقت لرحلةٍ استثنائية مع الإعلان عن موعد العرض الأول لفيلم الأنيميشن المرتقب "قلباً وقالباً ٢" من إنتاج ديزني وبكسار بدبلجة عربية في دور العرض في دور العرض في مصر يوم 13 يونيو 2024.

كما سيتم إطلاق العرض الأول للفيلم بدبلجة عربية في المملكة العربية السعودية والكويت، بالإضافة إلى إطلاق نسخته الإنجليزية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويعود فيلم "قلباً وقالباً ٢"، بعد النجاح الكبير للجزء الأول عام 2015، ليصحبنا داخل رأس الطفلة رايلي بعد دخولها المدرسة الثانوية. ويكشف لنا عن تغييراتٍ غير متوقعة مع مرورها بمرحلة المراهقة حيث تبرز مجموعة من المشاعر الجديدة لتجعل الوضع أكثر تعقيداً وحماساً.

وبعد أن كانت مشاعر "الفرح" و"الحزن" و"الغضب" و"الخوف" و"الاشمئزاز" تدير الأمور بنجاحٍ كبير في حياة رايلي، يفاجئون بظهور "القلق" التي تغير من مجرى الأمور بوجود مشاعر أخرى إلى جانبها. وتشغل مشاعر "القلق" حيزاً كبيراً من مراهقة رايلي؛ وتظهر إلى جانبها مشاعر "الحسد" بتأثير صغيرٍ لكن واضح في حياتها. كما تبرز مشاعر "الاستياء"، إلى جانب مشاعر "الإحراج" التي لا بدّ منها.

دبلجة عربية

يشارك في الدبلجة العربية مجموعة من المواهب من العالم العربي، وسيتم الإعلان عن الأصوات المشاركة قريباً.

ويضم طاقم عمل النسخة الإنجليزية إيمي بوهلر ومايا هوك وكينسينغتون تالمان وليزا لابيرا وتوني هيل ولويس بلاك وفيليس سميث وآيو إيدبيري وليليمار وغريس لو وسمية نورالدين جرين وأديل إكسارشوبولوس وديانا لاين وكايل ماكلاشلان وبول والتر هاوزر وإيفيت نيكول براون.

والفيلم من إخراج كيلسي مان، وتأليف ميج ليفوف وديف هولستين عن قصة لمان وليفوف، مع موسيقى لأندريا داتزمان. قام بالإنتاج مارك نيلسن، والإنتاج التنفيذي بيت دوكتر وجوناس ريفيرا ودان سكانلون.

لا تفوتوا فرصة حضور فيلم "قلباً وقالباً ٢" من إنتاج ديزني وبكسار في صالات السينما في مصر يوم 13 يونيو.