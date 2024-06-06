مفاجأة جديدة في قصة تمثال هز السوشيال ميديا

انت المصلح الوحيد لنفسك..

اثارت صورة لتمثال نشرتها احدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، تفاعلا كبيرا وجدلا واسعا بين اوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمصر ، الصورة المنشورة تعود لتمثال صغير يظهر فيه رجل وهو ينحت لنفسه قوامًا رشيقًا، ويتخلص من وزنه الزائد وحالة الترهل التى يعانى منها جسدة، الصفحة ادعت ان التمثال هو عبارة عن مشروع تخرج، ودونت أعلى الصورة "انت المصلح الوحيد لنفسك" ، وذكرت الصفحة ان هذا المشروع يعود لإحد الطلاب بكلية الفنون الجميلة بجامعة جنوب الوادى.

وبالبحث والتقصى عن أصل الصورة وحقيقة ما اذا كان هذا التمثال الموجود بالصورة المنتشرة يعود لمشروع تخرج لطالب بكلية الفنون الجميلة بجامعة جنوب الوادى، كما ادعت إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، تواصلت " الوفد" فى بداية الأمر مع مبارك أحمد مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام بجامعة جنوب الوادى بقنا، والذى أفاد بدوره ان الجامعة لا توجد بها من الأساس كلية للفنون الجميلة، مضيفاً ان أقرب كلية للفنون الجميلة موجودة بجامعة الأقصر بمحافظة الأقصر .

بدورها تواصلت الوفد مرة أخرى مع الاستاذ الدكتور أحمد محيى حمزة عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، فى محاولة للوصول للحقيقة، والذى بدوره نفى فيه عن وجود مشروع تخرج بالكلية لهذا التمثال الموجود بالصورة المنشورة على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي ، قائلا ان هذا التمثال المجسد بالصورة المنشورة هو عمل فاني خاص بالفنان المكسيكي فيكتور هوجو بانيز بينينا ، وليس مشروع تخرج بالكلية.

وبالبحث يتضح أن التمثال ليس من صنع طالب مصري، بل هو لنحات مكسيكي يدعى فيكتور هوجو بانيز بينينا، صنعه في عام 2020 وقام بنشره على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك بعنوان رجل يصنع نفسة .

احتفال جامعة جنوب الوادي الأهلية بإنجازات طلابها: عبد الرحمن حسين يصل إلى مرتبة متخصص على موقع Codeforces

وفى ذات السياق، حقق الطالب عبد الرحمن حسين المستوى الثاني برنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي إنجازًا استثنائيًا تمثل في وصوله إلى مرتبة Specialist على موقع Codeforces، أحد أشهر منصات حلّ المشكلات البرمجية في العالم.

يعكس هذا الإنجاز الكفاءة العالية لبرامجنا التعليمية والتدريبية، وحرص رئيس الجامعة الجامعة على دع طلاب الجامعه الاهليه وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم.

بدأت رحلة عبد الرحمن كأي طالب مبتدئ، حيث انضم إلى برنامج تدريبي مكثف أشرف عليه الكوتش حسام عبدالحكيم، مدرب الكوميونتي للبرمجة.

أظهر عبد الرحمن التزاماً كبيراً ورغبة حقيقية في تحقيق النجاح، حيث كان ينخرط بشغف واهتمام في التدريب، ملتزماً بالروتين المحدد، ومطبقاً كل ما يتعلمه بجدية.

بفضل جهوده الدؤوبة وإصراره، تمكن عبد الرحمن من تحقيق هذا الإنجاز في غضون شهرين فقط، مما يُعد قصة ملهمة لجميع طلابنا ويظهر أن الإصرار والمثابرة هما مفتاح النجاح.