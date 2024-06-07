بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 العملية والمعملية غدًا

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 العملية والمعملية، غدا السبت، الموافق 8 يونيو 2024، في جميع أنواع مدارس التعليم الفني.

وتنتهي امتحانات الدبلومات الفنية 2024 العملية والمعملية يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024 وتتوقف أعمال الامتحانات خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتجرى امتحانات الدبلومات الفنية 2024 العملية والمعملية لمختلف أنواع مدارس التعليم الفني التجارية والصناعية والزراعية والفندقية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز.

انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية

وانتهت امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي 2023-2024 أمس الخميس، في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم تلقي شكاوى خاصة بامتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي 2023-2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 سارت بشكل منتظم دون أي معوقات أو عراقيل.

وأدى 766 ألفًا و925 طالب وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024 في 2562 لجنة بجميع النوعيات (صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي) في الفترة من 25 مايو 2024 وحتى 6 يونيو 2024.

وبلغت عدد المواد التي أدى فيها الطلاب امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بمختلف أنواعها وألف و220 مادة امتحانية

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الدبلومات الفنية 2024 أجريت وفق الخطة الموضوعة لها بصورة ميسرة للطلاب الممتحنين.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الدبلومات الفنية 2024 بديوان عام الوزارة في مقر العاصمة الإدارية الجديدة تابعت العملية الامتحانية بشكل دقيق.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن غرفة العمليات المركزية تواصلت مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية للاطمئنان والوقوف على مدى انتظام سير وأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام بلغ 815 ألف طالب وطالبة بجميع النوعيات بالإضافة إلى 3 آلاف و100 طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ويرأس الدكتور محمد موسى عمارة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية 2024، ويتولى الدكتور عمرو بصيلة منصب نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2024.