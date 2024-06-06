المشروعات صديقة البيئة على طاولة المناقشات ثقافة المنيا

شهدت مواقع فرع ثقافة المنيا، عددا من الفعاليات الثقافية والأدبية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد في إطار خطة وزارة الثقافة، واحتفالا باليوم العالمي للبيئة.

نظم بيت ثقافة العدوة لقاء بعنوان "المشروعات صديقة البيئة".

وتناول خلالها الباحث إبراهيم عبد المنعم أهم المشروعات الحديثة ، والتي تبنتها الدولة من أجل حياة أفضل ، ومنها التسميد العضوي، إعادة التدوير، الاتجاه إلى توفير الطاقة، والتشجير ، كما أكد في حديثه ضرورة أن يصبح الفرد صديقا للبيئة من خلال حمايتها واتباع أساليب الترشيد ونمط حياة أكثر إيجابية.

من ناحية أخرى أعد بيت ثقافة دير مواس جنوب المنيا، لقاءا بعنوان بعنوان "دور الثقافة في تنمية المجتمع" بمقر إدارة تعليم الكبار، لمناقشة مفهوم الثقافة وخصائصها ، ودورها في تشكيل هوية الأفراد ، بحضور دكتور أحمد عبد الغفور معلم أول لغة عربية ، ونادي حسن مدير الإدارة التعليمية، أعقب ذلك أمسية شارك بها نخبة من الأدباء والشعراء بمجموعة من قصائدهم الإبداعية ذات الطابع الوطني، بجانب بعض من المربعات الشعرية .

وفي سياق متصل نظم نادي أدب مطاي شمال المنيا ، لقاءا أدبيا بحضور الشاعرين حسن الإتلاتي ، ورأفت السنوسي، ونخبة من أدباء ومثقفي المنيا ، وتناول خلاله الأديب ناصر عاشور رئيس نادي الأدب المركزي بالمنيا ونادى أدب مطاي، التجربة الإبداعية لكل من الشاعرين ، وخلال اللقاء تحدث الشاعر رأفت السنوسي عن كتاباته الشعرية ، مقدما منها بعض المقتطفات ، من ناحيته تحدث الإتلاتي عن ملامح التجديد والخصوصية في تجربته الأدبية ، مشيدا ، بدور قصور الثقافة في نشر الوعي من خلال أندية الأدب التي تحتضن المبدعين كافة.

واختتمت الفعاليات بإلقاء عدد من القصائد لنخبة من شعراء الصعيد منهم علي الجمّال، هاني رمضان، معتصم الصاوي ، آمنة عادل ، والأديب الدكتور محمد محمود السيد ، وعدد من المواهب الأدبية الشابة ، وضمن الأنشطة المقامة للطفل بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي ، من خلال فرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق ، أقام بيت ثقافة جاهين ، محاضرة بعنوان "التنمر المدرسي" بمدرسة ديمون للكاثوليك الأقباط ، عرّف خلالها الأديب مختار عبد الفتاح، مفهوم التنمر موضحا مخاطره وآثاره السلبية على نفسية الطفل، مؤكدا ضرورة توعية الأبناء بتلك المخاطر وتربيتهم على احترام الآخر.

وفي مكتبة الطفل والشباب بالروضة ، أقيمت ورشة عمل تصميمات تعبر عن ضرورة ترشيد استهلاك المياه ، وشهد بيت ثقافة شركة النيل ، ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين ، تلاها تقديم جوائز عينية على الأطفال المتميزين، فيما نفذ بيت ثقافة العدوة ورشة تصميم لوحات بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.