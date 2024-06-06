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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

ليلة من أغاني العندليب على مسرح الجمهورية

بوابة الوفد الإلكترونية

 تنظم دار الأوبرا  برئاسة الدكتورة لمياء زايد  حفلا للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى احتفاءا بالعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ. 

 

يقام الحفل في الثامنة والنصف مساء الجمعة ٧ يونيو على مسرح الجمهورية ..يتضمن برنامج الحفل نخبة مختاره من روائع العندليب الاسمر   منها "    يامالكا قلبى صولو قانون للدكتورجمال عبد المنعم  ،  
ا تعالى اقولك" و احتار خيالى "دويتو " ، أول مره تحب ياقلبى، ياقلبى خبى ،حلو وكداب، احضان الحبايب، الحلوه، كامل الاوصاف، احتار خيالى ، كفايا نورك عليا، سواح، موعود..أداء نجوم الفرقة  " أحمد سعيد ،احمد عصام، محمد طارق، اشرف وليد، يحى عبد الحليم "


يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989  بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.

 

 

نبذة عن مبنى دار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا

 

 

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