الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

موعد فتح باب لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 أمام الطلاب

دخول لجان امتحانات
دخول لجان امتحانات الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد فتح أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 أمام الطلاب في جميع أنحاء الجمهورية. 

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محاذير للطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يمكن للطلاب دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحًا. 

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن توزيع أوراق الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2024 يكون الساعة التاسعة إلا عشر دقايق لكتابة البيانات بشكل دقيق قبل بدء الامتحان. 

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن توزيع أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 يكون تمام الساعة التاسعة صباحًا مع بدء التوقيت الرسمي للامتحان حسب الجدول. 

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة التأكد من قيام الطالب بتسجيل بياناته على أوراق الإجابة في امتحانات الثانوية العامة 2024 البابل شيت، وكراسة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات، لضمان حقوق الطالب. 

التفتيش قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 

ووجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإجراء تفتيش دقيق على الطلاب قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024. 

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن التفتيش الدقيق يجرى على الطلاب قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 باستخدام العصا الإلكترونية. 

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، لكن يتم السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية “موبايل، أو سماعات، أو ساعات سمارت، أو أجهزة الكترونية”. 

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم دخول الملاحظين أيضا لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بالهاتف المحمول. 

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا، مشددا إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 ورقيًا بنظام البابل شيت في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

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