مصرع شاب صعقا بالكهرباء في أول أيام مولد «العذراء» بالمنيا

في أول أيام مولد السيدة العذراء بجبل الطير بسمالوط ، شمال محافظة المنيا ، اليوم الخميس ، لقى شخص مصرعه صعقا بالكهرباء ، وليسجل الضحية الثانية ، بعد مصرع سائق سيارة مياه شرب ، كان متجها للمشاركة بمولد السيدة العذراء ،

واستقبلت مستشفى سمالوط التخصصي، شمال المنيا، جثة شاب في العقد الثالث من عمره ، لقى مصرعه صعقا بالكهرباء في عمود إنارة ، وجرى نقله لمستشفة سمالوط التخصصي.

وتلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اخطارا من مساعده للمرور والخدمات اللواء احمد الحيني ، يفيد بوصول المدعو " عماد عزيز " 35 سنة، ويقيم بقرية اطسا بمركز سمالوط شرق، نتيجة لصعقه بالكهرباء في عمود إنارة، اثناء زيارته لمولد دير السيدة العذراء.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وانتدبت النيابة العامة الدكتور بيشوى جريس مفتش صحة المركز ، لتوقيع الكشف الطبي علي الجثمان، وذكر في تقريره ان الوفاة نتيجة الصعق الكهربي، ولا يوجد شبهة جنائية فى الوفاة ، واكدت ذلك التحريات الأولية لمباحث المركز بقيادة المقدم يحي شاهين رئيس مباحث المركز.

وجاءت الضحية الأول اليوم الخميس ، بعدما لقى سائق مصرعه، جراء انقلاب سيارة مياة، ناحية قرية بنى خالد، بمركز سمالوط شمال المنيا ، و تلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اخطارا من العقيد محمد مصطفى مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بوصول جثة هامدة لمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي لشاب يدعى "جرجس اشرف مجدي" مقيم بقرية العباسية مركز مغاغة ، سائق عربية مياه شرب خاصة ، جراء وقوع انقلاب سيارته بسبب انفجار الإطار الخلفى للسيارة ، و السرعة الزائدة بمدخل قرية بنى خالد ، والتي كانت في طريقها لمولد السيدة العذراء.

وانتدبت النيابة العامة بمركز سمالوط ، الدكتور بيشوي جريس مفتش صحة المركز ، لتوقيع الكشف الطبي، وعلي الفور تم توقيع الكشف الطبي وذكر التقرير انه لايوجد شبهه جنائية في الوفاة، وان الوفاة نتجية وجود نزيف بالمخ نتج عن حادث الانقلاب ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثتان .