للحاصلين على الشهادة الإعدادية .. شروط التقديم فى معهد معاوني الأمن

أعلنت وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها للتقدم إلى معاهد معاوني الأمن، الدفعة العاشرة للذكور فقط، على أن يتم استمرار التقديم الالكتروني لمعاهد معاوني الأمن حتى يوم الخميس الموافق ٢٧/٦/٢٠٢٤.

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وزارة الداخلية ناشدت جميع المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن بعدم التعامل الا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أو من خلال التردد على المعاهد المعلمة فقط.

وستكون المعاهد التي سيتم الاختبار بها كالتالي:

معهد معاوني الأمن بطرة ، منطقة كرة، القاهرة، ذكور، ويتم فيه استقبال المتقدمين من محافظات القاهرة، الشرقية،القليوبية، الدقهلية، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، الايماعيلية، السويس، بورسعيد.

ومعهد معاوني الأمن بالبحيرة، مدخل وادي النطرون، ذكور، ويتم فيه استقبال المتقدمين من محافظات البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، الاسكندرية، مطروح، الغربية، خارج الجمهورية.

معهد معاوني الأمن بمدينة ٦ اكتوبر ، طريق الواحات، ذكور، ويتم فيه استقبال المتقدمين من محافظات الحيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا.

معهد تأهيل الأفراد بسوهاج، مدينة سوهاج حي الكوثر، ذكور، ويتم فيه استقبال المتقدمين من محافظات، اسيوط سوهاج،قنا، الاقصر، اسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر.

شروط التقديم فى معهد معاوني الأمن:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين.

أن يكون حسن السيرة السمعة.

ألا يقل السن عن ١٩ عاما وألا يزيد على ٢٥ سنة.

أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة بالاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

ألا يقل الطول عن ١٧٠ سم.

ألا يكون مجندا بالقوات المسلحة أو ملحقا للخدمة بالشرطة أو بأي من جهات الدولة الأخري.

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي معائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاوني الأمن أو من أي كليه أو معهد اخر لاي سبب من الأسباب.

أن يستوفي الشروط الصحية والبدنية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة.

أن يجتاز اختبارات السنة واللياقة البدنية وفقا للقرار الوزاري الخاص باللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن.