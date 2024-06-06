افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، المؤتمر العلمي السنوي لأمراض الباطنة بكلية الطب البشرى والذى عقد بمركز المهارات والمحاكاة الطبية بجامعة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام رشيد وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور عمر الدخاخنى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد العسال رئيس أقسام الباطنة بمستشفيات بنها الجامعية ورئيس المؤتمر، والدكتور أشرف المشد مدير مركز المهارات والمحاكاة الطبية ، وأساتذة كليات الطب من مختلف الجامعات المصرية، وحاضر فيه الدكتور حسام موافى أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني .

رئيس جامعة بنها يفتتح المؤتمر العلمي السنوي لأمراض الباطنة ببنها..



وأكد رئيس الجامعة، أن كلية الطب بجامعة بنها تضم العديد من رموز الطب فى مصر مما جعلها أفضل الكليات في مجال العلوم الطبية الإكلينيكية والعلوم الصحية وفقا التصنيفات الدولية ، مشيرا إلى أن تقدم ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية يأتي في إطار سياسة جامعة بنها لتحسين مخرجاتها البحثية ، ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية.

وقال الجيزاوي، إن الجامعة تستثمر فى المعرفة من أجل تحقيق التنمية المستدامة ،موضحا أن الهدف الأساسي للخطة البحثية بجامعة بنها هى دعم جهود التنمية الاقتصادية والإجتماعية و حل المشكلات القومية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد العسال إلى أن المؤتمر ناقش آخر المستجدات في أمراض الباطنة والجديد في تشخيص وعلاج مختلف أمراض الجهاز الهضمى والكبد وأمراض الكلى.