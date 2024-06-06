متلازمة القلب المكسور ترتبط باضطرابات الدماغ.. دراسة توضح

في سويسرا، وجد علماء من مستشفى زيورخ الجامعي في الأشخاص الذين يعانون من اعتلال عضلة القلب تاكوتسوبو، المعروف أيضا باسم "متلازمة القلب المكسور"، علاقة ضعيفة بين أمراض الدماغ والقلب، مما يفسر ظهور هذه المتلازمة وعلى وجه الخصوص، لاحظ العلماء اضطرابا دماغيا محددا في هؤلاء المرضى - وهو إضعاف التفاعل بين المناطق المسؤولة عن الأداء المستقل للأعضاء ومعالجة العواطف.

وفقا لمجلة القلب الأوروبية، التي أخبرت عن عمل المتخصصين السويسريين، نادرا ما يتم تشخيص "متلازمة القلب المكسور"، وضحاياها أساسا من النساء ولا يستطيع العلماء حتى الآن تحديد السبب الدقيق للمتلازمة، ولكن من المعروف أنه قبل فترة وجيزة من ظهور أعراضها، يعاني الناس من إجهاد شديد، على سبيل المثال، وفاة الزوج.

تتميز "متلازمة القلب المكسور" بضعف عضلة القلب وزيادة في قمة البطين الأيسر مع حالة البطين الأيمن دون تغيير.

وفي دراسة جديدة، وجد العلماء أن هذا الاضطراب يسبب أيضا بعض التغييرات في حالة الدماغ وعلى وجه التحديد، وفقا لهم، أصبحت الروابط بين الجهاز العصبي اللاإرادي والجهاز الحوفي، والتي تشمل اللوزتين والحصين، أضعف.

توصل الباحثون إلى استنتاج مفاده أن "متلازمة القلب المكسور" يمكن أن ترتبط باضطرابات الدماغ من خلال إجراء فحص بالرنين المغناطيسي لدماغ مجموعة من المرضى الذين يعانون من اعتلال عضلة القلب تاكوتسوبو، والتي قارنوا نتائجها ببيانات الأشخاص الأصحاء.

ومع ذلك، لاحظ العلماء بشكل منفصل أنه لا يزال من الضروري فهم ما إذا كانت المتلازمة تسببت في إضعاف الاتصالات في الدماغ، أو ما إذا كانت العملية تتم بالترتيب العكسي.

ما لا تعرفه عن متلازمة القلب المكسور

متلازمة القلب المنكسر حالة مَرَضية للقلب تحدث غالبًا بسبب التعرض لمواقف مثيرة للتوتر ومشاعر شديدة الوطأة.

ويمكن أن تحدث هذه الحالة أيضًا بسبب الإصابة بأمراض جسدية أو جراحات خطيرة وتكون متلازمة القلب المنكسر مؤقتة عادةً ولكن قد يستمر الشعور بالإعياء بعد شفاء القلب لدى البعض.

قد يشعر المصابون بمتلازمة القلب المنكسر بألم مفاجئ في الصدر أو أنهم على وشك الإصابة بنوبة قلبية وتؤثر متلازمة القلب المنكسر على مجرد جزء من القلب فقط.

فهي تعوق لفترة وجيزة تلك الطريقة التي يضخ بها القلب الدم ويستمر باقي القلب في العمل كالمعتاد وفي بعض الأحيان ينقبض القلب بمزيد من القوة.