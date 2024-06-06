خصم حافز الإشراف لمسؤولي مستشفى القنايات المركزي الليلي

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المسائي المفاجئ على مستشفى القنايات المركزي، يرافقه لجنة موسعة من المديرية، تضم مدير عام الطب العلاجي، ومدير عام الصيدلة، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات "المستشفيات، والمتابعة الميدانية، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والشئون الإدارية"، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، خاصة خلال الفترات المسائية.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، حيث تم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ، والذي تم التشغيل التجريبي له العام الماضي بعد تطويره ورفع كفاءته، بتكلفة تقديرية بلغت ٢ مليون و١٥٠ ألف جنيه، دعم من ميزانية المديرية.

وتابع وكيل الوزارة تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين بالاستقبال، كما تلاحظ عدم تواجد مدير مناوب للإشراف على المستشفى خلال فترة النوبتجية والسهر، كما تفقد الصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، وتلاحظ له عدم وجود نواقص بالأدوية والمستلزمات الطبية.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود العناية المركزة، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى والتأكد من تدوين كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية لهم بها، واستكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة للمرضى، موجهاً بسرعة توفير كيس دم لأحد المرضى بالعناية، كما تفقد بنك الدم التخزيني، وقام بمراجعة الأرصدة الموجودة من فصائل الدم المختلفة.

كما تفقد قسم العناية المركزة للأطفال، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، وتواجد القوى البشرية من الأطباء، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، وتم المرور على قسم الحضانات، وتم التأكد من انتظام فحص الأطفال المبتسرين ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.

وتبين لوكيل الوزراة أثناء المرور ومن خلال فحص اللجنة، عدم تواجد بعض العاملين المكلفين بالعمل بالنوبتجية، ووجه وكيل الوزارة إحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، مع خصم حافز الإشراف لمدير المستشفى، لضعف الإشراف، وعدم تحديد مدير مناوب للإشراف على المستشفى، مع تكليف مدير عام الطب العلاجي ومدير إدارة المستشفيات بالمرور المكثف على المستشفى، خاصة خلال فترة النوبتجية والسهر، مع عرض تقرير نهائي بموقف الإدارة ممثلة في "مدير المستشفى، ونائب مدير المستشفى، ومعاوني مدير المستشفى".