مياه الفيوم تستعرض الموقف التنفيذي لمحطات المعالجة للصرف الصحي

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، الإجتماع الشهري لمناقشة واستعراض الموقف التنفيذي لبرنامج مشروع توسعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بمحافظة الفيوم والممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك الاستثمار الأوروبي EIP ومنحة من الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى لتحسين نوعية الحياة الصحية والإجتماعية والاقتصادية لسكان القري المحرومة من خلال توصيل خدمات الصرف الصحي لتلك القري بالإضافة للقضاء على أثر التلوث البيئي ببحيرة قارون والحفاظ على البيئة والقنوات المائية من التلوث .

وخلال الاجتماع الذي ترأسه المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة ، أستعرض المهندس صفوت خالد رئيس فريق الإشراف على التنفيذ عدد من المشروعات شملت مشروع إنشاء محطات معالجة أبو شنب بمركز ابشواي بنسبة تنفيذ ٣٢٪ ومحطة معالجة ابشواي بنسبة تنفيذ ٢٦٪ ومشروع إنشاء محطة معالجة اللاهون والعدوة وزاوية الكرادسة بمركز الفيوم بنسبة تنفيذ حوالي ١٦٪ ومحطة معالجة كفر محفوظ بمركز طاميه بنسبة إنجاز ١٣٪ ومحطة معالجة قحافة بنسبة إنجاز ٥٪ .

وشدد المهندس طارق بخيت، على ضرورة الالتزام الكامل بكافة البنود التعاقدية وإجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية وزيادة تفعيل دور المكون المجتمعي وتكثيف اللقاءات المجتمعية وحملات طرق الأبواب كونها حلقات الوصل بين جميع أطراف البرنامج وإزالة كافة المعوقات والعقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات .

وحضر الاجتماع المهندس أشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة والمهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة وأعضاء وحدة تنفيذ المشروع بالشركة والأستاذة منى خليفه خبير المشاركة المجتمعية بالشركة القابضة وممثلين عن شركات المقاولات المنفذة للمشروعات ومهندسي الاشراف والتنفيذ بالمواقع.

محطة مياه قحافة

وفى وقت سابق عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم اجتماع بمكتبه بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة لمناقشة نسبة التنفيذ وسرعة نهو أعمال الاحلال والتجديد لخزان ورافع مياه قصر الجبالي.

جاء ذلك بحضور المهندسة عفاف فكري مدير عام المشروعات بالشركة والمهندسة أمل حماد مدير عام إدارة التنفيذ الذاتي والمهندس محمد سالم ممثلاً عن مكتب الدراسات والتصميمات العمرانية استشاري الشركة للمشروع ومهندسي الاشراف والتنفيذ ومقاول المشروع .

وشدد عبد الجليل، على ضرورة زيادة معدلات نسب التنفيذ ونهو كافة الأعمال بالمشروع مع الإلتزام بكافة البنود التعاقدية ومعايير الجودة والكفاءة العالية لدخول المشروع بأسرع وقت ممكن حيز الخدمة وخاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الاستهلاك .

وأوضح أن الخزان تم إحلاله وتجديدة لرفع قدرته التخزينية لتصبح 3000 متر مكعب بهدف زيادة ضغوط مياه الشرب بشبكات المركز لضمان حصول المواطنين على خدمات مياه الشرب بالشكل الذي يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري بمركز يوسف الصديق.

3

5