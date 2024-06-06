تابع لايف.. مشاهدة مباراة مصر وبوركينا فاسو يلا شوت اليوم قناة ON Time Sports في تصفيات كأس العالم 2026

تابع لايف.. مشاهدة مباراة مصر وبوركينا فاسو يلا شوت اليوم قناة ON Time Sports في تصفيات كأس العالم 2026 ، يواصل المنتخب المصري مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 أمام بوركينا فاسو على استاد القاهرة الدولي في أول مباراة رسمية تحت قيادة المدير الفني حسام حسن

وينافس منتخب مصر في المجموعة الأولى بتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم رفقة منتخبات بوركينا فاسو، وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا وغينيا بيساو.

وحقق منتخب مصر انتصارين على جيبوتي وسيراليون 6-0 و2-0 تواليًا داحل وخارج ملعبه ليحتل الصدارة برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن منتخب بوركينا فاسو الوصيف.

على الجانب الآخر، تعادل منتخب بوركينا فاسو أمام غينيا بيساو بنتيجة 1-1، قبل أن ينتصر على إثيوبيا 3-0 في المباراة الثانية، ليجمع في رصيده 4 نقاط حتى الآن.



ويسعى رفاق محمد صلاح لمواصلة سلسلة الانتصارات قبل خوض لقاء غينيا بيساو في نفس التصفيات وذلك منتصف الأسبوع المقبل خارج مصر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

يمكنك مشاهدة مباراة مصر وبوركينا فاسو عبر أكثر من وسيلة تلفزيونية

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الأولى هي شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية والثانية شبكة قنوات شركة الرياضية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو

SSC1 HD

oNtime sports.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026، عبر تطبيق شاهد من خلال الأشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

وفي بعض الأحيان تقوم قنوات أون تايم سوبرتس ببث مباريات المنتخب المصري عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك لكن لم يتم تأكيد هذه المعلومة حتى الآن.

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026؟

يمكنك مشاهدة قناة ssc1 hd الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو عبر القمر الصناعي عرب سات فقط، ومن خلال قناة أون تايم سبورتس عبر القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد أون تايم سبورتس على نايل سات

التردد: 11681

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

معدل الترميز: 27500

تردد أون تايم سبورتس على عرب سات

التردد: 12379

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معدل الترميز: 27500

من هو معلق مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026؟

عبر قناة SSC1 HD يعلق على مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم المعلق الرياضي مدحت شلبي.

بينما على قناة أون تايم سبورتس يعلق على المباراة المعلق الرياضي محمد الكواليني عبر القناة الصوتية الأولي، وطارق الإدور عبر القناة الصوتية الثانية.

ما هو موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026؟

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الخميس السادس من يونيو/ حزيران 2024.

وتنطلق صافرة بداية المباراة على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والرياض و11 مساءً بتوقيت أبوظبي.