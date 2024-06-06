عمر خيرت يخفف على حضور حفله بقصر عابدين موجة الحر.. ماذا فعل؟

كشف الموسيقار عمر خيرت، عن شروط حضور حفلته فى قصر عابدين ، يومي ٧ و٨ يونيو من الشهر الجاري.

وأكد عمر خيرت من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام قائلًا: “نظرًا لموجة الحر الشديدة سوف يتم السماح للضيوف بعدم التقيد بالزي الرسمي، وذلك بعدما كان من أول شروط حضور الحفل هو الالتزام بالملابس الرسمية”.

وكان حضر عدد من نجوم الفن والإعلام، حفل الموسيقار عمر خيرت المقام حاليًا بـ قصر عابدين.

وجاء من أبرز الحضور للحفل، الإعلامية سهير جودة، والفنانين: هشام عباس، شريف سلامة وداليا مصطفى، رانيا منصور وشقيقتها نورهان منصور، أحمد زاهر، نانسي صلاح، محمد أنور.

رانيا منصور وشقيقتها

ويُعد هذا الحفل تكريمًا لمشوار الموسيقار عمر خيرت، الفني العريق، واحتفالًا بمسيرته الطويلة وعطائه الفني والموسيقي لمصر والوطن العربي، تحت رعاية كل من وزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ويأتي الحفل بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي.

من ناحية أخري، تنطلق فعاليات مهرجان الجينيريك الذهبي الدولي في دورته الثانية، يوم 29 مايو الجاري، بدار الأوبرا بالجزائر.

وذلك تحت رعاية الدكتورة صورايا مولوجي وزيرة الثقافة، ومن المقرر أن يتم استخدام مقطوعة موسيقية من أشهر أعمال الموسيقار العالمي عمر خيرت خلال الحفل.

فخور باستخدام أحد مقطوعاتي الموسيقية الشهيرة

وقال الموسيقار عمر خيرت إنه يشعر بالسعادة للمشاركة في هذا الحدث الدولي الراقي وخصوصا أنه يهدي دورته الحالية إلى أبطال فلسطين، مشددا عن فخره باستخدام ومشاركة أحد مقطوعاته الموسيقية الشهيرة، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يقوم بالعزف بنفسه خلال المهرجان الموسيقي المقبل في الجزائر.

وكان أحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت مؤخرًا حفلاً موسيقيًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

عمر خيرت

وقدم عمر خيرت خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق، التى أحبها جمهوره.

وكان كشف الموسيقار عمر خيرت رأيه فى تقنية الذكاء الاصطناعي قائلًا: "استحالة الماكينة هتبقى أحسن من الإنسان، حاجات مش إنسانية وفن الموسيقى شيء وجداني وحس ما لهوش في الماكينة، الماكينة تفقد الحس والمشاعر وبعتبر اللي بيروحوا ناحية الذكاء الاصطناعي دي بلادة، الفن الموسيقى شيء عالي وراقي وإنساني جدًّا ما ينفعش نعمل بالماكينات".

وكان أكد الموسيقار عمر خيرت أنه حريص كل عام أن يتواجد بمهرجان القلعة، متابعًا: "عندما نظم مهرجان القلعة منذ أكثر من 31 سنة كنت أول واحد في مهرجان القلعة وكان هذا عام 1989".

أضاف الموسيقار عمر خيرت، خلال لقائه بقناة الحياة، أن مهرجان القلعة مهرجان جميل ويجمع جمع كبير من الناس وله فائدة كبيرة لمصر بالقوة الناعمة التي لديها.

اختتم أن القوة الناعمة المصرية هى قوة الثقافة والفن التي لها تأثير كبير على الإنسان والعالم أجمع لذلك أحب مهرجان القلعة لأنه يجمع كل الناس.

وكان شهد حفل عمر خيرت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا فى مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء في دورته الـ31.

عمر خيرت

وكان أحيا الموسيقار عمر خيرت حفلًا موسيقيًا ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات الخاص بمكتبة الإسكندرية.