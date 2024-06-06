لايف مباشر ssc.. يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقيادة التوأم

لايف مباشر ssc.. يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقيادة التوأم ، تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، حيث يلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره منتخب بوركينا فاسو في مواجهة حاسمة ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. تنطلق صافرة البداية في العاشرة مساءً، لتشهد الجماهير مباراة مليئة بالإثارة والتحدي بين الفريقين.

بث مباشر وتغطية إعلامية

ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس العالم 2026، ببث المباراة على الهواء مباشرة. كما ستقوم قناة أون تايم سبورت المصرية بنقل المباراة على التردد الأرضي، حيث حصلت على حقوق إذاعة مباريات المنتخب الوطني. بالإضافة إلى ذلك، ستُعرض المباراة عبر قناة الرياضية السعودية SSC، مما يتيح لجماهير الكرة في مختلف الدول العربية فرصة متابعة هذه المواجهة المرتقبة.

موقف الفريقين في المجموعة

يدخل المنتخب المصري مباراة اليوم وهو في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد أن حقق انتصارين متتالين في الجولتين السابقتين. في المباراة الأولى، تمكن الفراعنة من الفوز على منتخب جيبوتي بنتيجة ساحقة بلغت ستة أهداف دون مقابل. وفي الجولة الثانية، واصل المنتخب المصري تألقه بالفوز على سيراليون بهدفين نظيفين، مما عزز من ثقة الفريق وموقعه في الصدارة.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة مصر وبوركينا فاسو بث مباشر اليوم في تصفيات كأس العالم

اضغط هنا لمشاهدة مباراة مصر وبوركينا فاسو بث مباشر اليوم في تصفيات كأس العالم

على الجانب الآخر، يأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع منتخب غينيا الذي يحتل المركز الثالث. في الجولة الأولى، سقط منتخب بوركينا فاسو في فخ التعادل أمام منتخب غينيا بيساو بهدف لكل منهما. ولكنه عاد بقوة في الجولة الثانية، حيث حقق فوزاً كبيراً على إثيوبيا بثلاثية نظيفة.

أهمية المباراة للمنتخب المصري

تمثل هذه المباراة أول اختبار رسمي للمدير الفني الجديد للمنتخب المصري، حسام حسن، الذي يسعى لترك بصمته وتأكيد قدراته في قيادة الفراعنة لتحقيق الانتصارات. تولى حسام حسن قيادة الفريق بعد سلسلة من التغييرات والتحديات، ويأمل أن تكون هذه المباراة بداية لمشوار ناجح في التصفيات.

توقعات وتشكيلة المنتخب

من المتوقع أن يعتمد حسام حسن على تشكيلته المعتادة التي أظهرت تماسكًا كبيرًا في المباريات السابقة. سيكون محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قائد الفريق وأحد العناصر الهجومية الرئيسية، إلى جانب محمود حسن "تريزيجيه" ولاعب وسط آرسنال، محمد النني. كما سيعتمد الفريق على دفاعه الصلب بقيادة أحمد حجازي، ومحمد الشناوي في حراسة المرمى.

دور الجماهير والدعم المعنوي

من المنتظر أن يحتشد حوالي 60 ألف متفرج في استاد القاهرة الدولي لدعم المنتخب المصري. يشكل هذا الدعم الجماهيري الكبير دافعًا معنويًا هامًا للفريق، حيث يسعى اللاعبون لتقديم أفضل أداء لهم وإسعاد جماهيرهم.

التحديات والفرص

على الرغم من تفوق المنتخب المصري على الورق، إلا أن منتخب بوركينا فاسو يمتلك لاعبين موهوبين وقادرين على إحداث الفارق. الفريق البوركينابي معروف بأسلوبه القوي في الدفاع والهجوم المرتد، مما يجعل المباراة تحديًا حقيقيًا للفراعنة.

ختامًا، تعد مباراة اليوم بين مصر وبوركينا فاسو مواجهة حاسمة ومثيرة في تصفيات كأس العالم 2026. ينتظر الجميع بفارغ الصبر صافرة البداية لمتابعة هذه المواجهة الشيقة ومعرفة من سيتمكن من حصد النقاط الثلاث ومواصلة المشوار نحو التأهل للمونديال. يبقى الأمل معقودًا على أداء قوي ومميز من المنتخب المصري بقيادة حسام حسن، في مباراة من المتوقع أن تكون حافلة بالإثارة والتشويق.

◄المواجهات المباشرة بين مصر وبوركينا فاسو

وبشأن المواجهات المباشرة بين مصر وبوركينا فاسو التقي المنتخبان في 7 مباريات " 4 رسمية و3 ودية". وتعد مباراة الغد هي الأولي بينهما في تصفيات كأس العالم.

خلال الـ 7 مواجهات فاز الفراعنة في 4 وتعادل الثنائي في 3 مواجهات وفشل المنتخب البوركيني في تحقيق أي فوز أمام الفراعنة.

كانت أول المواجهات عام 1973 في الألعاب الأفريقية ونجح منتخب مصر في الفوز بنتيجة 4 -2 .

وفي عام 1998التقي المنتخبان في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية وفاز منتخب مصر بهدفين نظيفين.

وفي المواجهة الثالثة كانت ضمن دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2000 ونجح منتخب مصر في الفوز بنتيجة 4-2.

وفي 3 مباريات ودية متتالية فاز الفراعنة في مباراة بهدفين نظيفين مقابل التعادل في مباراتين بنتيجة 1-1 و 2-2.

وفي أخر المواجهات كانت عام 2017 ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية وفاز منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي