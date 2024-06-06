تحذير.. هؤلاء معرضون للوفاة بأمراض القلب أثناء ارتفاع درجات الحرارة في الصيف

تعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم، وتتأثر بعدة عوامل مثل نمط الحياة، الشيخوخة، والتعرض لدرجات الحرارة المرتفعة. إن التعرض المستمر للحرارة العالية يمكن أن يؤدي إلى زيادة في عدد الوفيات المرتبطة بهذه الأمراض.

تأثير ارتفاع درجات الحرارة على صحة القلب

بحسب تقرير "تايمز أوف أنديا"، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية الناتجة عن التعرض للحرارة العالية تشكل ربع حالات الوفاة المرتبطة بالحرارة. تعمل الرطوبة العالية ودرجات الحرارة المرتفعة على زيادة تدفق الدم في الجسم، مما يضطر القلب إلى ضخ ضعف كمية الدم مقارنة بالأيام العادية. هذا الضغط المتزايد على القلب يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، فشل القلب، وعدم انتظام ضربات القلب. في فصل الصيف، تتضاعف الدورة الدموية في الدقيقة أو تزيد بمقدار أربعة أضعاف مقارنة بفصل الشتاء.

الفئات الأكثر عرضة للخطر

الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب يكونون أكثر عرضة للتأثر بالحرارة. المرضى الذين أصيبوا بأزمة قلبية قد يواجهون صعوبة في ضخ كميات كافية من الدم لمساعدة أنفسهم على التخلص من الحرارة. بالإضافة إلى ذلك، قد تعيق الشرايين الضيقة بسبب تراكم الكوليسترول تدفق الدم. الأمراض الأخرى مثل السكري والسكتة الدماغية يمكن أن تؤثر على قدرة الدماغ على الاستجابة للجفاف، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة.

نصائح لحماية القلب في الصيف

لحماية القلب خلال فصل الصيف، يمكن اتباع الإرشادات التالية:

متابعة توقعات الطقس

خطط ليومك بناءً على حالة الطقس، وتجنب الخروج في أوقات الحرارة الشديدة. إذا كان الخروج ضروريًا، حاول البقاء في الظل والراحة بانتظام.

الترطيب المنتظم

من الضروري شرب الماء بانتظام حتى في حالة عدم الشعور بالعطش. إذا كنت تتناول أدوية أو تعاني من حالة صحية مرتبطة بالقلب، استشر طبيبك حول كمية الماء المناسبة لتجنب التورم.

حماية البشرة

استخدام واقي الشمس (SPF) مناسب، وارتداء قبعة ونظارات شمسية وملابس فضفاضة، يمكن أن يساعد في تنظيم حرارة الجسم ومنع حروق الشمس التي تعيق بقاء الجسم بارداً.

تجنب المشروبات الغازية والكافيين

المشروبات الغازية والكافيين يمكن أن تبطئ انتقال الماء من الجهاز الهضمي إلى مجرى الدم، مما يساهم في جفاف الجسم. تجنب هذه المشروبات للحفاظ على الترطيب.

أعراض الأمراض المرتبطة بالحرارة

من المهم التعرف على أعراض الأمراض المرتبطة بالحرارة واتخاذ الإجراءات المناسبة عند ظهورها. في حالة حدوث أي طارئ، يجب طلب المساعدة الطبية فوراً. إدراك الأعراض واستجابة الجسم للحرارة، بالإضافة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، يمكن أن يساعد بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بأي نوع من المضاعفات.

تتضمن أعراض الإجهاد الحراري الصداع، الدوار، الغثيان، والتعرق المفرط. بينما يمكن أن تشمل أعراض ضربة الشمس ارتفاع درجة حرارة الجسم فوق 39 درجة مئوية، تشوش الذهن، وفقدان الوعي. إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، من الضروري الانتقال إلى مكان بارد وشرب الماء، وطلب الرعاية الطبية إذا استمرت الأعراض أو تفاقمت.

بشكل عام، تأثير الحرارة العالية على أمراض القلب والأوعية الدموية هو موضوع مهم يستدعي الانتباه، خاصةً في فترات الصيف الحارة. من خلال اتباع النصائح الوقائية والوعي بالأعراض، يمكن تقليل المخاطر والمحافظة على صحة القلب في الظروف الجوية القاسية.