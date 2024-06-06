جارينا فري فاير تطلق حملة "العيد الملكي" في عيد الأضحى

أعلنت جارينا فري فاير، الشركة المتخصصة في مجال ألعاب باتل رويال للهواتف المحمولة، والمطورة للعبة فري فاير الشهيرة، إطلاق فعاليات حملة " Eid Royale – العيد الملكي "، احتفالا بعيد الأضحى المبارك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

تتيح الحملة للاعبين فرصة المشاركة في تبرعات الأضاحي للمحتاجين من خلال الأنشطة المبتكرة داخل اللعبة.



Eid Royale - العيد الملكي: قربان عيد الأضحى

وتقام فعاليات حملة "Eid Royale - العيد الملكي” في الفترة من 7 إلى 26 يونيو 2024، حيث سيتمكن اللاعبون من الحصول على علامة تبويب مخصصة في اللعبة للوصول إلى هذه المبادرة الخاصة. وخلال هذه الفترة، سيتولى اللاعبون سلسلة من المهام الممتعة، مثل خوض المنافسات مع الأصدقاء. ومع كل مهمة مكتملة يحصل اللاعبون على مكافأت متمثلة في رموز الأغنام والأبقار المميزة.



كيفية المشاركة بالتبرعات من خلال رموز اللعبة:

• اربح رموز الأغنام ورموز البقر عبر إكمال المهام في اللعبة.

• تبرع بالرموز: استخدم الرموز المميزة التي حصلت عليها للتبرع بالأغنام الحقيقية وفتح العناصر الشخصية الحصرية داخل اللعبة.

• بمجرد أن يصل مجموع مكافأت اللاعبين إلى 10 ملايين رمز، ستتبرع "جارينا فري فاير" بمجموعة من الخراف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



حملة مبتكرة وهادفة

" Eid Royale -العيد الملكي” هي حملة فريدة من نوعها، حيث تعد فري فاير هي أول لعبة للهواتف المحمولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تمكن المستخدمين من التبرع (الصدقة) عبر أنشطة اللعبة. كما تشجع اللاعبين على التفكير في القيم الحقيقية للأضحية خلال عيد الأضحى. يواجه اللاعبون قرارًا مهمًا ذا مغزى باستخدام الرموز الخاصة بهم للحصول على مكافآت داخل اللعبة أو للتبرع بالأضحية، مما يشجعهم على إعطاء الأولوية لاحتياجات الآخرين.



انضم إلى الاحتفال

تدعو جارينا فري فاير جميع اللاعبين للمشاركة في هذا الحدث الخاص وإحداث فرق في حياة المحتاجين.