إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن صافرات الإنذار دوت مساء اليوم الخميس في مستوطنة "كريات شمونة"ومحيطها وفي الجليل الأعلى، للاشتباه بتسلل طائرة مسيّرة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه تم إطلاق صفارات الإنذار خشية من تسلل طائرات مسيّرة معادية في بيت هليل، كفر جلعادي، كفار يوفال، المطلة، المنارة، معيان باروخ، مرغليوت، مسكاف عام، كريات شمونة وتل حاي".

وأوضحت أنه وفي الوقت نفسه، تم تفعيل صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق قذائف صاروخية في كريات شمونة.

ونشرت صفحات إخبارية إسرائيلية على "تلغرام" صورة تظهر "سقوطا" في "كريات شمونة"، وفيديوهات تظهر أضرار لحقت بأحد المباني.

بوريل يدعو لتحقيق في الضربة الإسرائيلية على مدرسة للأونروا في غزة

وفي وقت سابق، دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لإجراء تحقيق في الضربة الإسرائيلية على مدرسة تابعة للأونروا في غزة، والتي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين.

وقال بوريل اليوم الخميس عبر حسابه على منصة "إكس": "تُظهر التقارير الواردة من غزة مجددا أن العنف والمعاناة لا يزالان الواقع الوحيد لمئات الآلاف من المدنيين الأبرياء.. يجب التحقيق بشكل مستقل في هذه الأخبار المروعة".

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أكدت أن إسرائيل قصفت الخميس مدرسة تابعة لها في قطاع غزة "من دون سابق إنذار" بعدما لجأ إليها آلاف النازحين الفلسطينيين.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني عبر منصة إكس "تعرضت مدرسة أخرى تابعة للأونروا تحولت إلى ملجأ لهجوم، هذه المرة في النصيرات في المناطق الوسطى، تعرضت للقصف من قبل القوات الإسرائيلية خلال الليل من دون سابق إنذار للنازحين أو للأونروا".

وأعلن مستشفى في قطاع غزة ارتفاع عدد قتلى الغارة الجوية الإسرائيلية على المدرسة التابعة للأونروا في وسط غزة إلى 37 قتيلا (والذي ارتفع لاحقا إلى 40 بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة).

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن الضربة قائلا إنها تؤوي "مجمعا لحماس".