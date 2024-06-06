الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مختار غباشي: تهديد الكونجرس الأمريكي للجنائية الدولية بسبب اعتقال نتنياهو فضيحة (فيديو)

نتنياهو
نتنياهو

أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تهديد مجلس النواب الأمريكي للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية مذكرة اعتقال رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو فضيحة كبرى.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم” الخميس، أنه من المؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي السند الحقيقي لإسرائيل وتعينها على جرائم الإبادة في قطاع غزة، ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا من هذا الأمر لأن المسألة تعدت حدود اللياقة.

تابع: “الكثير من المحللين والمراقبين السياسيين يرون أن المنظمة الدولية انهارت، وما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية هدم شكلها الأخلاقي والقانوني أمام المجتمع الدولي الذي يجب أن يكون صاحب قرار أمام ما يحدث في غزة”.

اتهامات نتنياهو أمام المحكمة الجنائية

وجه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، 7 تهم بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت:

1.تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب تتعارض مع المادة 8 (2) (b) (25) من النظام الأساسي.

2.التسبب عمدًا في معاناة شديدة أو إلحاق أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة بما يتعارض مع المادة 8 (2) (a) (iii)، أو المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب تتعارض مع المادة 8 (2) (c) (i).

3.القتل العمد بما يتعارض مع المادة 8 (2) (a) (i)، أو القتل باعتباره جريمة حرب يتعارض مع المادة 8 (2) (c) (i).

4.تعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين باعتبارها جريمة حرب بما يتعارض مع المادة 8 (2) (b) (c)، أو 8 (2) (e) (i.

5.الإبادة و/أو القتل بما يخالف المادتين 7 (1) (b) و7 (1) (a)، بما في ذلك في سياق الوفيات الناجمة عن الجوع، باعتباره جريمة ضد الإنسانية.

6.الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية تتعارض مع المادة 7 (1) (h).

7.الأفعال اللاإنسانية الأخرى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية تتعارض مع المادة 7 (1) (k).

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