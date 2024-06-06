تعليم الإسماعيلية تناقش عدد من الموضوعات المعلمين

استقبل محمد حسين نقيب المعلمين بالإسماعيلية، الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية، وذلك في إطار تفعيل برتوكول التعاون بين الجانبين واستمرارا للتفاعل الايجابي، والتواصل بينهم وذلك بمقر النقابه الفرعية بالإسماعيلية

وقدم محمد حسين نقيب المعلمين، الشكر إلى وكيل الوزارة لسرعه الاستجابة وتلبيه رغبه أعضاء النقابة في مناقشة العديد من الموضوعات الهامة والمتعلقة بالمعلمين واحتياجاتهم المشروعة

ومن جانبه أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، بالدور الداعم الذي تقدمة نقابه المعلمين الي العمليه التعليمية مشيدا بالتفاهم الكبير في العديد من القضايا التي تمس المعلمين والتي يحرص الطرفان على حلها بشكل فوري وعاجل.

تنمية موارد النقابة

وخلال اللقاء عرضت النقابة عدد من الرغبات ومنها كيفية تنمية موارد النقابة من خلال اشتراكات المعلمين الي جانب مراعاة البعد الإنساني فيما يخص حالات النقل والندب للمعلمين الذين اقتربوا من سن الإحالة إلى المعاش.

وفى ختام الجلسه الودية حرص الطرفان على الوعد تكرار الزيارة والتواصل بشكل دائم.

كان الدكتور محمد بحيري وكيل الوزارة، يرافقه الاستاذ محمد حسين نقيب المعلمين قد استقبلا خلف الزناتي رئيس اتحاد المعلمين العرب و نقيب معلمى مصر الاثنين الماضي على هامش الندوة التي نظمتها نقابة المعلمين الفرعية تحت عنوان ثقافة العمل الحر