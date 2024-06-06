إزالة فورية لحالتيّ تعدٍّ بالبناء المخالف في القنطرة غرب الإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، بتنفيذ إزالة فورية لبناء بدون ترخيص عبارة عن لبشة خرسانية للشروع في بناء منزل على مساحة 300 متر.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

إزالة بناء بدون ترخيص على مساحة 170 متر

وتمكنت الحملة من تنفيذ إزالة فورية لدور أرضي على مساحة 170 متر، وذلك بشارع المعاهدة، وعزبة الصعايدة بنطاق المدينة، وتم إزالة المخالفتين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

وأكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ضرورة متابعه الوحدات الزراعيه والوحدات المحليه للمراكز والقري لزمام الأراضي لمنع التعديات وسرعه العانل معها بالازاله الفورية