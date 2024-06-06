محمد رجب يتعاون مع السيناريست محمود حمدان في مسلسل جديد

يحضر النجم محمد رجب حاليًا لمسلسل جديد يتعاون خلاله مع سينرجي، ومن المقرر عرض العمل في موسم الأوف سيزون، يأتى ذلك بعدما تصدر محمد رجب التريند خلال الأيام الماضية بشأن حقيقة زواجه من دانا حلبي.

حيث اتفق محمد رجب مع السيناريست محمود حمدان على كتابة العمل، حيث تحدثا خلال الأيام الماضية حول الفكرة والخطوط العريضة وذلك تمهيداً للتعاقد بشكل رسمي والاستقرار على المخرج خلال الأيام المقبلة.

محمد رجب

من ناحية أخري، ظهر النجم محمد رجب كضيف شرف خلال حلقة من حلقات الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.

وحرص محمد رجب على التعليق بشأن مشاركته فى المسلسل من خلال منشور على حسابه بموقع انستجرام قائلًا: "بشكر أخويا وصاحبي النجم الكبير كريم عبد العزيز".

محمد رجب

وكانت أثارت الفنانة دانا حلبي الجدل من جديد بتصريحاتها على ما تم تداوله بزواجها من النجم محمد رجب، بعد تصدر الثنائي التريند على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب الصور التي نشرتها الأولى برفقة رجب.

وقالت الفنانة اللبنانية دانا حلبي، خلال لقائها في برنامج "قعدة ستات: للإعلامية مروة صبري، أنها تحب النجم محمد رجب جدًا، خصوصًا بعد العمل معه في مسلسل "الونش".

دانا حلبي ومحمد رجب

زواج دانا حلبي ومحمد رجب:

تابعت قائلة: "أي نجم عليه الضوء هيطلع عليه شائعات كتير، ومش هعلق على موضوع زواجي منه، وبغض النظر إنها شائعة أو لا أنا مش هأكدها أو أنفيها".

وأضافت دانا حلبي: "الموضوع ده مش عاوزة أتكلم فيه خالص".

دانا حلبي

حقيقة زواج دانا حلبي ومحمد رجب:

ختمت حديثها عن موضوع الزواج قائلة: "لو طلعنا تريند فأنا مزة حلوة وماشية مع نجم".

دانا حلبي تشارك محمد رجب بطولة مسلسل "الونش":

شاركت دانا حلبي، الفنان محمد رحب، في مسلسل "الونش" الذي جمع عددًا كبيرًا من الفنانين.

دانا حلبي ومحمد رجب

فريق عمل مسلسل "الونش":

مسلسل "الونش"، بطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى.

دانا حلبي ومحمد رجب

من هي دانا حلبي؟

- فنانة لبنانية.

- من مواليد 1987.

- لديها شقيقان بنت وولد.

- لديها طفلان من زوجها ميلاد حيدر.

- بدأت الظهور من خلال أغاني وإعلانات دعائية عبر قناة ميلودي وأثارت جدلًا وقتها بسبب جرأة الكليبات.

- قدمت عددًا من الأغاني منها "أنا دانا دندون"، "مية مية"، و"أي خدمة يا باشا".

- كانت زيجتها الأولى عام 2008 من ميلاد حيدر.

- اعتزلت الفن عام 2008 وعادت مرة أخرى عام 2016.

- أقامت دعوى قضائية عام 2013 تطلب فيها الطلاق بعد زواج دام 5 سنوات.

- أطلقت مؤسسة الحلبي الخيرية في لبنان لمساعدة الأطفال ضحايا الحروب.

- تم خطبتها عام 2019 من الفنان السوري عبدالمنعم عمايري.

- انفصلت عن خطيبها بعد مرور عام.

- تعرضت لحادث سير بسيارتها في عام 2020.

- تزوجت للمرة الثانية من المصور أيمن عباس عام 2022 وانفصلت عنه بعد شهور من الزواج.

- رصيدها الفني في التمثيل 15 عملًا فنيًا.

- شاركت في مسلسل "مشوار الونش" بشخصية طبيبة التجميل "كاميليا".

- من مسرحياتها التي شاركت فيها "هابي نيو يير"، و"عائلة تس".

- شاركت في دراما رمضان 2024 بمسلسل "كوبرا".