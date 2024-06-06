محافظ الإسكندرية يشهد حفل ختام مشروع "نتعلم معا"

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فعاليات حفل ختام مشروع "نتعلم معا" المنفذ من خلال جمعية كيان الخيرية لتنمية المجتمع بنطاق حي المنتزه، لتكريم الدارسين من ذوي الهمم بفصول محو الأمية، والتي تعد منحة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن جميع مؤسسات الدولة تعمل في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتقديم الدعم والرعاية الشاملة للأجيال القادمة وبالأخص بملف التعليم، ولاسيما ما يتعلق بتعليم أبنائنا من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير المنظومة التعليمة نحو مسيرة بناء "الجمهورية الجديدة" والاهتمام بتنمية الإنسان على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعلمية والثقافية.

ومن الجدير بالذكر أن المشروع يضم عدد (٢) فصل لمحو الأمية لأبنائنا من ذوي الهمم والتي تعد أولى الفصول على مستوى الجمهورية المخصصة لذوي الهمم واستمر تنفيذ المشروع لمدة ١٠ أشهر والذي يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب ما بين الفئات العمرية من ١٨ إلى ٣٥ سنة في أنشطة محو الأمية وتعليم الكبار والعمل على رفع الوعي بأهمية التعليم والالتحاق بفصول محو الأمية للارتقاء بالخصائص السكانية.

جاء ذلك بحضور اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، و باسل رحمي- الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و عمر حمزة مستشار وزير التضامن الاجتماعي لتعليم الكبار، و دكتور عيد عبد الواحد رئيس هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، والدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والمهندسة تهانى عوض رئيس مجلس إدارة جمعية كيان، ورزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية.