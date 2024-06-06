كنزة ليلي .. من هي أول محجبة مصممة بالذكاء الاصطناعي (صور وتفاصيل)

شغلت كنزة ليلي، أول مؤثرة مغربية محجبة، مُصممة من الذكاء الإصطناعي، حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد وصولها إلى المراحل النهائية لمسابقة ملكة جمال الذكاء الإصطناعي miss AI وهي الأولى من نوعها في العالم.

كنزة ليلي

كنزة ليلي أول مؤثرة افتراضية محجبة ضمن متسابقات ملكة جمال الذكاء الإصطناعي

ومن المقرر أن تنافس كنزة ليلي على اللقب بعد أن حجزت مكانًا لها ضمن القائمة النهائية للمسابقة والتي تضم 10 أسماء، تلك المسابقة الأولى من نوعها لجوائز World AI Creator (WAICA)، التي يرعاها موقع محتوى المبدعين Fanvue.

كنزة ليلي

من هي كنزة ليلي؟

رأت المؤثرة الإفتراضية كنزة ليلي النور على يد فريق مُبدع مكون من حوالي 10 شباب موهوبين ومتحمسين لتقديم منتج جديد ومبتكر في السوق المغربية بقيادة مريم بيسا، حيث قاموا بتصميم المغربية المحجبة كنزة، وعائلتها المكونة من شقيقتها "زينة ليلى" وشقيقها "مهدي ليلي".

كنزة ليلي وأشقائها زينى ومهدي

في الوقت نفسه، تتواصل كنزة مع متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من خلال مشاركة صورها ولقطات من حياتها اليومية، كما تحرص دائمًا على مشاركة متابعيها اهتماماتها وهواياتها الشخصية التي تمارسها يوميًا، مثل ممارسة الرياضة، والسفر، وحضور العروض السينمائية.

كنزة ليلي

تواصل مسابقة ملكة جمال الذكاء الإصطناعي تصدر تريندات مواقع البحث، منذ انطلاقها، حيث أثارت موجة جدل واسعة حول معايير الجمال والذكاء الاصطناعي، ودور المرأة في المجتمع، الأمر الذي أثاؤ استياء البعض واعتبرها تركز فقط على المظهر الخارجي، في حين رأى آخرون إن المسابقة فرصة مهمة للإحتفاء بإمكانيات الذكاء الاصطناعي وإبراز إبداعه في مجال الفنون.

كنزة ليلي

تفاصيل مسابقة ملكة جمال الذكاء الإصطناعي Miss AI

من المنتظر أن يتنافس المتسابقون المختارون للحصول على مكان في المراكز الثلاثة الأولى، والذي سيتم الإعلان عنه في نهاية شهر يونيو الجاري، من خلال أول حفل توزيع جوائز يتم إحيائه بواسطة الذكاء الاصطناعي في العالم.

كنزة ليلي

وتبلغ قيمة حزمة الجائزة الإجمالية أكثر من 15000 جنيه إسترليني، وسيكسب المبدع الذي حصل على تاج Miss AI المرموق ما يقرب من 4000 جنيه إسترليني نقدًا.