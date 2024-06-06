وكيل تعليم قنا يتفقد استراحات امتحانات الثانوية العامة بقفط

تفقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، لجان إدارة قفط التعليمية وبرفقته الدكتور بخيت الجميعي مدير عام الإدارة والدكتور محمد القرماني وكيل الإدارة لجان مدارس قفط الثانوية المشتركة وقفط الابتدائية المشتركة والزهراء الإعدادية .

حيث وجه الوكيل إلى تكثيف أعمال النظافة باللجان ومراجعة عمل الكاميرات ووجهتها ، واستدعاء العمال من المدارس الأخرى اليوم وغدا لإتمام أعمال تنظيم اللجان و تجهيزها بالصورة المثلى قبيل تسليمها إلى رؤساء اللجان يوم السبت المقبل .

وفاجأ وكيل الوزارة، مدرسة النهضة الابتدائية المشتركة والمخصصة كاستراحة للمعلمات المكلفات بالعمل بلجان الثانوية العامة ، وتابع أعمال الفرش والتجهيز التي تقوم بها هيئة التدريس بالمدرسة مؤكدا على حسن استقبال ضيوف المركز من المكلفين للعمل بالامتحانات وعلى تجهيز الاستراحة بسبل الحياة الكريمة .

واستكمل الوكيل زيارته لقفط بمتابعة استراحة المعلمين المقامة بمدرسة النصر الابتدائية المشتركة ، ولفت إلى استمرار أعمال النظافة و تقليل عدد الأسرة بكل حجرة .

وفي سياق آخر تابع الوكيل فعاليات اليوم التاسع من مبادرة ( تقدر في ١٠ ايام )للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة و التي تنظمها إدارة قفط التعليمية بقاعة مدرسة قفط الثانوية المشتركة بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة.

حيث أشاد الوكيل بالتجهيزات التي وفرتها المدرسة ، و الدعم الذي قدمته حياة كريمة لإنجاح المبادرة وإفادة أبناءنا استعدادا لخوضهم امتحانات شهادة الثانوية العامة .

الجدير بالذكر أن قفط الثانوية المشتركة قد مثلت المديرية في مسابقة أوائل الطلبة وحصلت على المركز الخامس على مستوى الجمهورية.

تعليم قنا .. تعليمات صارمة لتجهيز 45 لجنة امتحان للثانوية العامة

وكان الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، قد شدد على الغاء خطوط السير المعدة مسبقاً للمتابعة وتكليف أعضاء المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية بالمرور على المدارس المعدة كلجان لامتحانات الثانوية العامة وكذلك تلك المجهزة كاستراحات لمراجعة تجهيزات كل مدرسة و التأكد من توافر مبردات مياه و كولمان بكل دور من أدوار اللجنة و مراوح التهوية و عمل الكاميرات ومناسبة المقاعد لطالب المرحلة الثانوية ، وكذلك نظافة الفصول و دورات المياه والافنية ، بالإضافة إلى فرش الاستراحات و تجهيزها بكل التجهيزات المناسبة والملائمة بالتنسيق والتعاون مع مجالس أمناء الإدارات و الوحدات المحلية .

جاء ذلك خلال ترأس الوكيل لاجتماع مديرو عموم الإدارات التعليمية بحضور الدكتور وائل النجمي مدير عام التعليم العام والاستاذ صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية والدكتور نجم احمد مدير عام التعليم الفني و أعضاء اللجنة الثلاثية و مسئول الاستراحات و أعضاء المتابعة بالمديرية و التوجيه المالي والإداري و السيارات لمناقشة استعداد مديرية التربية والتعليم بقنا لامتحانات الثانوية العامة التي تبدأ في 45 لجنة امتحان موزعة على تسعة إدارات تعليمية يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 .

أكد الوكيل على التطبيق الحازم لكل التوجيهات التي وجه بها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في اجتماعه مع مديري المديريات التعليمية لإنجاح صمام أمان منظومة التعليم ما قبل الجامعي وعدم التهاون مع محاولة الغش أو الإخلال بأعمال الامتحان والتواصل الفوري مع غرفة العمليات المشكلة بديوان المديرية في حالة حدوث اي طارئ وحظر دخول الطالب أو الملاحظ إلى داخل اللجنة بالهاتف المحمول أو أي وسيلة تكنولوجية، كما نبه على اعداد حرم آمن حول اللجنة و معاونة رؤساء اللجان من منتسبي الإدارة أو المدرسة في تنظيم دخول الطلاب .

وأضاف الوكيل أن مديري الإدارات التعليمية مكلفون بتوفير عمال خدمات معاونة من المراحل التعليمية الأخرى للوفاء باحتياجات لجان الامتحان ، وتسليم كتبيات المفاهيم إلى رؤساء اللجان بحسب كشوف المناداة وعدم السماح بالعبث بها أو إتلافها لاستردادها مرة أخرى عقب نهاية الامتحانات .