"بيطرى القاهرة": ضبط 37 طن لحوم غير صالحة وتحرير 75 محضرًا

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة من ضبط 37 طن لحوم غير صالحة، وتم تحرير 75 محضرًا للمخالفين وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بضرورة رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتكثيف حملات ضبط الأسواق، وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .

كما تم ضبط أختام لحوم مزورة، وأحبار أختام مغشوشة كانت تستخدم بهدف التربح على حساب صحة المواطنين .

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومصادرة الأختام والمادة الحمراء المستخدمة فى عملية ختم اللحوم وتشميع المكان

وأشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطرى، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومصادرة الأختام والمادة الحمراء المستخدمة فى عملية ختم اللحوم وتشميع المكان وتحويل المخالفين للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم .

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد شدد على مديرية التموين بالقاهرة بتكثيف أعمال الرقابة علي كافة السلع، وضبط الاسواق وتكثيف الحملات بالتنسيق بين مديرية التموين، ومباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الاغذية وشرطة المرافق ورؤساء الاحياء حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وفى هذا السياق تمكنت الاجهزة الرقابية بمديرية تموين القاهرة من تحرير 1195 محضرا منها ضبط سلع مجهولة المصدر، ولا يوجد لها مستندات،وسلع مغشوشة وغير مطابق للمواصفات، واوكازيون وهمي، وبيع بازيد من السعر المدون على العبوة، وبدون ترخيص، وشهادات صحية وتم ضبط 18 طن دقيق، و3365 كجم دواجن، و5 أطنان لحوم، و3500 كجم اسماك، و3125 كجم رنجة واسماك مملحة، و2376 كجم كفتة،و 3360 لتر زيت طعام، و875 كجم أرز بسمتي، و400 كجم سمن، و750 كجم كاتشب.

كما تمكنت الاجهزة الرقابية بالمديرية من ضبط 17 طن زيوت سيارات ، و330 اسطوانة بوتاجاز معروضة للبيع بأزيد من التسعيرة وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة .

كما شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي مديرية الطب البيطرى بالقاهرة بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، علي ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا السياق أشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات الدورية المكثفة على الأسواق تمكنت من ضبط ٩ طن لحوم حمراء ومفروم، وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، وطن ونصف لحوم بيضاء غير صالحة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير 71 محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم .



