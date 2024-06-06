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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ناقد رياضي : لا داعي للحديث المستمر عن العلاقة بين جهاز المنتخب وصلاح

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن كثرة الزيارات للاعبي منتخب مصر في المعسكر الحالي، أمر غير مقبول، كما أنه  لم يكن جيدًا  الحديث الآن عن أي شئ بين حسام حسن ومحمد صلاح. 
 

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موعد مواجهة الأهلي وفاركو المقبلة في الدوري


وقال في تصريحات إعلامبة الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس : "حتى الآن لا أحد يعرف من سوف يشارك في المباراة بشكل أساسي، وحسام حسن سيُعلن عن التشكيل قبل مواجهة مصر وبوركينا فاسو داخل غرفة الملابس باستاد القاهرة الدولي، ولا أحد يعلم من سيحرس المرمى سواء محمد الشناوي أو مصطفى شوبير". 

وأضاف: "من الممكن أن نفاجئ بطريقة لعب مختلفة أمام بوركينا فاسو، بثلاثي في خط الدفاع، ومحمد صلاح يشارك بجوار مصطفى محمد في خط الهجوم.. منتخب مصر سيلعب بطريقة 3-5-2". وتابع: "، ومن الوارد وجود مروان عطية بجوار إمام عاشور، والثالث الأقرب هو حمدي فتحي حال الاعتماد على ثلاثي في الوسط"

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