النيابة العامة تختتم دورة استخدامات الذكاء الاصطناعي

في إطار البروتوكول المبرم بين النيابة العامة وجامعة القاهرة، اختتمت يوم الخميس الموافق السادس من شهر يونيو الجاري، فعاليات التدريب المتخصص لأعضاء النيابة العامة في استخدامات الذكاء الاصطناعي، التي بدأت في الحادي والعشرين من شهر مايو الماضي، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.

وحاضر في الندوة نخبة من أستاذة الجامعة وأبرز الخبراء في موضوعات العلوم التخصصية المرتبطة بأساسيات الذكاء الاصطناعي وأهمها "خوارزميات التعلم الآلي، معالجة اللغة الطبيعية، الرؤية الحاسوبية، التعلم العميق".

كما شمل التدريب موضوعات عملية تتعلق بتطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة "تحليل البيانات، استخراج المعلومات، التنبؤ، الأتمتة"، حيث قام أعضاء النيابة المشاركين في التدريب بإعداد مشروعات عملية عن استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة ورؤية كلٍ منهم حول إمكانيات التطبيق العملي لها والحلول المقترحة لما يصادفهم من مشكلات أو موضوعات ذات صلة بعمل النيابة العامة باستخدام تلك التقنيات، وقدموا في نهاية الدورة عروضًا مختصرة عن هذه المشروعات.

هذا ومن المقرر أن تستأنف الدورات التالية في بداية شهر يوليو القادم، استكمالا لبروتوكول التعاون بين النيابة العامة وجامعة القاهرة.