ما السبب في اختفاء مزارعي البحيرة من الحقول؟

شهدت قري محافظة البحيرة، اليوم الخميس، توقف أعمال الزراعة من جني محاصيل وعمليات ري الزراعات، هروب المزارعين من الحقول، حيث فضل المزارعين العودة إلي منازلهم ،وتوقف أعمال جني المحاصيل الزراعية مثل البطاطس والخضروات، وكذلك توقف أعمال الري، منذ التاسعة صباحا، بسبب إرتفاع درجة الحرارة والتي وصلت إلي 43درجة، مع إرتفاع نسبة الرطوبة والتي بلغت 31%.

وأكد المزارعين العودة إلي الحقول لإستكمال جني المحاصيل ، قبيل الغروب بساعة واحدة، على أن يتم القيام بري المحاصيل خلال ساعات الليل .

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد حذرت من حالة الطقس على كافة الأنحاء، حيث تشتد ذروة الموجة الحارة ،كما حذر خبراء الأرصاد الجوية من إرتفاع درجات الحرارة المتوقعة خلال فترة الظهيرة خلال الٰـ 48 ساعة القادمة، ووجهوا بعدم خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة القصوى خلال ساعات الذروة من الساعة 1 ظهرا حتى الخامسة عصرا.

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع إرتفاع درجات الحرارة، مثل إرتداء الملابس القطنية وشرب الكثير من السوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، ومتابعة تحديث النشرة الجوية لمعرفة حالة الطقس خلال هذه الموجة الحارة، مع تجنب وضع مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

وحذرت خرائط الطقس من تكون الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية الأمر الذي يساعد على انخفاض الرؤية الصباحية.

ونصحت الأرصاد الجوية قائدى السيارات بتوخي الحذر عند القيادة، وتهدئة السرعة وتشغيل الكشافات صباحا حفاظا على أرواح المارة والركاب.