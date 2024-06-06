الخميس 06 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

"صحة غزة": 36654 قتيلا و83309 مصابين بالقصف الإسرائيلي منذ أكتوبر

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 36654 بالإضافة إلى 83309 جريحا.

 

نيويورك تايمز: التوصل لوقف إطلاق النار في غزة صعب

قادة 16 دولة يصدرون بيانا لدعم مقترح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة


وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 68 شهيدا و235 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، مبينة أنه "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأعلنت "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36654 شهيدا و83309 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي"، داعية "ذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة لضرورة استكمال بياناتهم لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".

مواد متعلقة

بايدن: بوتين غير مهذب ودكتاتور وأثار قلقي منذ 40 عاماً

الدفاع المدني الفلسطيني: لا نستطيع إخراج المفقودين من تحت الأنقاض

إسرائيل تزعم اكتشاف نفق ضخم غير مسبوق على حدود مصر

بريطانيا وفرنسا وألمانيا ترحب بقرار مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية ضد إيران

ألمانيا: جريمة الطعن التي نفذها أفغاني لها دافع إسلاموي متطرف

بن غفير يؤكد على ضرورة حرب شاملة ضد "حزب الله" وتدميره

سول وواشنطن وطوكيو تبحث سبل تعزيز التعاون في سلاسل التوريد والتقنيات الناشئة

صحف عبرية: إسرائيل تخشى حربًا شاملة مع "حزب الله"
الجريدة الورقية