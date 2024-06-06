لجنة التنسيق القومية تقييم معرض "المصرية للصناعات اليدوية"

في ضوء جهود الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص، قامت لجنة التنسيق القومية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالأشخاص "NCCPIM&TIP" بالتعاون مع وزارة الخارجية والجهاز المصري الصغير بدأت وكالة تنمية المشاريع المتوسطة "MSMEDA"، سلسلة من المعارض العادية للحرف اليدوية.

يهدف مفهوم المعرض في المقام الأول إلى ربط الدبلوماسيين المصريين في طريقهم إلى المناصب الأجنبية مع منتجي الحرف اليدوية، وتوفير أدوات للتواصل المستدام من أجل تسهيل الشراء في مصر أو بالخارج وتشجيع الصفقات التجارية والصادرات.

علاوة على ذلك، يقدم المعرض السفراء والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدى القاهرة، وكذلك أعضاء المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة للمجموعة الغنية بالإنتاج الثقافي والفني في مصر وتنوع مشهد الصناعات اليدوية الصغيرة والمتوسطة. نمت الاهتمام العام مع الطبعات المختلفة لتغطية مجموعة أوسع من الجمهور.

يعمل معرض الحرف اليدوية كمنصة تفاعلية بين المجتمع الدبلوماسي والدولي في مصر بالإضافة إلى الجمهور المهتمين وأصحاب الشركات الشباب لعرض المنتجات وتوفير فرص التسويق الوطنية والدولية، كما أنه أداة لتحسين مهارات التواصل والتسويق لدى المعرض من خلال التفاعلات المباشرة.

يأتي معرض هذا العام في إطار شراكة خاصة بين القطاعين العام والخاص مع نادي الجزيرة الرياضي الذي سيستضيف الفعالية على مباني حديقة فيلا التراث المركز الثقافي للنادي. تهدف هذه المبادرة إلى إشراك المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية في مصر في تعزيز فرص عمل مستدامة للشباب المصريين ومنتجي الحرف اليدوية، فضلا عن ضمان توعية منتجاتهم لجمهور واسع ومتنوع.

سيضم المعرض عارضين من المحافظات التي لديها أعلى معدلات الهجرة غير الشرعية، والذين استفادوا من الخدمات تحت مشروع "ساهموا في توظيف المرأة في الصعيد من خلال تحسين مهاراتهم والمجموعات الإنتاجية" بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون التنموي الدولي. كما سيمثل المعارضون المنظمات غير الحكومية المتخصصة في التراث الثقافي بالإضافة إلى التركيز على المرأة والاحتياجات الخاصة والصناعات الإبداعية، ممثلة هنا بـ "مصر الإبداعية" / وزارة التجارة والصناعة. المجلس القومي للمرأة يضم ضيف خاص يعرض المنتجات النسائية. التركيز الأساسي على الشمول والاستدامة والتمكين يحدد المعرض.

دعمت MSMEDA العارضين بحزم من الخدمات المالية وغير المالية لتعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم الناجحة في مصر، مما سيضيف قيمة للاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة.

يعرض المعرض هذا العام مجموعة متنوعة من المنتجات تمثل المجموعة الغنية بالحرف اليدوية المصرية من سيناء إلى أخميم، وتغطي منتجات الخشب، والسجاد اليدوي، والفضة والاكسسوارات، والجلود، والتالي، والخيامية، والنخيل والخوص، والفخار، والنحاس، والاكسسوارات المنزلية. تتميز المنتجات المعروضة في هذه الطبعة بالتراث والاستدامة والإبداع.