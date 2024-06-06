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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إيران تعلن تدشين أكبر مركز فضائي في غرب آسيا

إيران
إيران

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، عيسى زاربور، أن بلاده تقوم ببناء أكبر مركز فضائي في منطقة غربي آسيا، وذلك في مدينة تشابهار الساحلية جنوب شرقي البلاد.

 

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وأكد خلال زيارته إلى مقاطعة سيستان وبلوشستان، اليوم الخميس، أن مركز تشابهار الفضائي، قيد الإنشاء حاليا، "سيصبح أكبر مركز فضائي في منطقة غربي آسيا"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المركز، التي تم الانتهاء من 56% منها، ستدخل حيز التشغيل مطلع فبراير  2025.

فيما كشف زاريبور عن مخطط الإطلاق الأول من القاعدة الجديدة في العام الفارسي الحالي، والذي سينتهي في 20 مارس 2025.

كما ستعمل المنشأة الفضائية، المخطط لها لتلبية احتياجات إطلاق الأقمار الصناعية الإيرانية، على تعزيز تعاون البلاد مع الشركاء الدوليين وزيادة إيراداتها، بحسب الوزير الإيراني.
ولفت إلى أن "سعي إيران لاستكشاف الفضاء والمزايا المرتبطة به، دفع البلاد إلى اتخاذ خطوات كبيرة في مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية".

وشدد أن مركز تشابهار الفضائي "يستعد لفتح إمكانيات جديدة في مجال استكشاف الفضاء، وتعزيز القدرات الإيرانية والتعاون الدولي".

وتم تخصيص مركز تشابهار الفضائي بشكل صريح كمركز إطلاق غير عسكري، مخصص لإطلاق الحمولة الحية، إلى جانب نشر أقمار مراقبة الأرض والاتصالات في مدار متزامن مع الأرض، وتلك العمليات تتطلب ظروفا محددة، ومن الأفضل أن تكون قريبة من المنطقة الاستوائية، لتقليل تكاليف الإطلاق والتعديلات المدارية، بحسب وكالة "مهر".

يشار إلى أن مركز الإمام الخميني الوطني للفضاء، والذي يعد أول موقع إطلاق ثابت في إيران، لعب دورا محوريا في المساعي الفضائية لطهران، منذ افتتاحه في عام 2017، والذي يشمل جميع مراحل المهام الفضائية، بدءا من إعداد الأقمار الصناعية وحتى الإطلاق والتحكم والتوجيه.

يقع مركز الإمام الخميني الوطني للفضاء في مقاطعة سمنان الشمالية، وهو يلبي بشكل فعال متطلبات إيران في المدار الأرضي المنخفض خلال مرحلته النهائية.

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