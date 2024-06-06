محطة مياه الجمالية بقوص تستوفي متطلبات الإدارة الفنية المستدامة TSM

أكد المهندس رجب عرفة خليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أنه تم استيفاء جميع متطلبات الإدارة الفنية المستدامة لمحطة مياه الجمالية النقالي والتي تغذي قرية الجمالية وما حولها بمركز قوص بطاقة تصميمية 2000 مترمكعب يوم علي شهادة التنمية الفنية المستدامة "TSM" .

وقال إن شهادة TSM هى شهادة جودة ألمانية في مجال التشغيل والصيانة، والسلامة الصحة المهنية والمعامل والموارد البشرية، للتأكد من أتباع إجراءات التشغيل القياسية وضمان استدامة الخدمة.

وأضاف أنه تم التفتيش ومراجعة المحطات للتأكد من مطابقة المعايير والاشتراطات لمنح شهادة الجودة بحضور المهندسة ماجدة عزيز ادارة T.S.M بالشركة القابضة والمهندس حسام الدين طه مفتش TSM من شركةمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

وهنئ المهندس رجب عرفة فريق العمل بالمحطة والإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، ومدير فرع قوص وفريق ادارة التنمية الفنية المستدامة، وذلك علي المجهود الجبار المبذول لتأهيل المحطة و حصولها علي شهادة التنمية الفنية المستدامة ( TSM ).

رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش تطوير خدمات الرصد المرئي بالجامعة

وعلى صعيدا آخر، ناقش الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي تطوير خدمات الرصد المرئي بالجامعة بحضور ممثلي الشركة المنفذة لخدمات الرصد المرئي بالجامعة و المهندس علي فكري مدير مركز المعلومات.

وأكد رئيس الجامعة، أنه في اطار خدمات التحول الرقمي بالجامعة تم التوسع في منظومة الرصد المرئي و الاستفادة من الحلول التكنولوجية الناتجة عن عملية الرصد المرئي.

وناقش رئيس الجامعة، تأمين الاسوار الخارجية للجامعة من خلال خدمات الرصد المرئي حرصا تأمين اقصى درجات السلامة لمنسوبي الجامعة وحماية الممتلكات العامة و الخاصة.

مجلس جامعة جنوب الوادي يوافق على تفعيل بروتوكول التعاون بين شركة مصر للسياحة فرع قنا وجامعة جنوب الوادي

- منع التدخين نهائيا داخل الحرم الجامعي وافق مجلس جامعة جنوب الوادي في جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر فرع الجامعة بالغردقة برئاسة الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة على تفعيل بروتوكول التعاون بين شركة مصر للسياحة فرع قنا وجامعة جنوب الوادى.

كما وافق المجلس على تحويل مقررات مرحلة الدراسات العليا الورقية الى مقررات الكترونية بجميع الكليات بقنا والغردقة وتكون متاحة للطلاب على منصة الجامعة الإلكترونية بدءاً من الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2024/2025 .

كما وافق المجلس على القواعد المنظمة للتحويل ونقل القيد من والى كليات الجامعة وضوابط قبول الطلاب المفصولين من الكليات والمعاهد العليا في احدى الكليات التي تطبق نظام الانتساب الموجه للعام الجامعي 2024/2025.

ووافق المجلس ايضا على تبني مدونة السلوك للتعامل مع المرأه وذوي الإعاقة الصادرة عن المجلس القومي للمرأه واتاحة خدمات رعاية صحية للمرأة وذوي الإعاقة بمستشفيات الجامعة ( كشف طبي دوري - ورعاية صحية خدمية ونفسية ) وتضمين مقرر قضايا مجتمعية موضوعات لتصحيح الصورة النمطية للمرأة وذوي الإعاقة.

كما وافق المجلس على التأكيد على منع التدخين نهائيا داخل الحرم الجامعي متضمنا جميع المكاتب الإدارية وقاعات المحاضرات وما يماثلها بقطاع المستشفيات الجامعية وذلك طبقا للقرار السابق في هذا الشأن.

ووافق المجلس على تعيين الدكتور محمد خضري محمد عرابي في وظيفه استاذ بكليه التربية الرياضية وتعيين الدكتور عبد الله عبد الحي عبد العلي في وظيفه استاذ بكليه الهندسة والدكتور اسامه احمد عطا في وظيفه استاذ بكليه التربية الغردقة.

ووافق المجلس على منح اللقب العلمي لوظيفة استاذ مساعد لكل من الدكتور حسني مبارك فراج بكليه الزراعة والدكتورة سعيدة محمد عبد الوهاب بكليه الطب والدكتور ابراهيم ابو المجد محمد بكليه الهندسة والدكتورة سيده سلامه محمد بكليه التربية.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفه مدرس لكل من الدكتور جهاد حمدي مصطفى بكليه الآداب والدكتور علي عبد الرحيم علي والدكتور احمد عبد الفتاح علي والدكتور اميره محمود محمد بكليه التربية الرياضية والدكتورة شيماء جابر رزق والدكتورة الاء احمد حسن بكليه الطب .

كما وافق المجلس على منح درجه الدكتوراه لعدد 11 ومنح درجه الماجستير لعدد 20 من مختلف كليات الجامعة.

كما وافق المجلس على منح الطلاب الناجحين في دور ابريل دور ثاني دبلوم الدراسات العليا في العلوم الطبية البيطرية ( الكيمياء الحيوية مراقبه الأغذية ) وعددهم 12 طالب وطالبه من كليه الطب البيطري وعلى منح خريجي المعهد دور سبتمبر 2023 / 2022 دبلوم المعاهد الفنية الصحية لائحة جديده وعددهم 9 طلاب من المعهد الفني الصحي ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور سبتمبر 2023 درجه دبلوم المعهد الفني للتمريض وعددهم 4 طلاب.