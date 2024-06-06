قاد اللواء أحمد جودة - رئيس حي شرق مدينة نصر، فريق العمل من مدير وحدة إصدار التراخيص بالحي وموظفيها ومسؤول وموظفي المركز التكنولوجي، في جولات مرورية للفرق الميدانية على المحال التجارية والمراكز التكنولوجية المتنقلة بكافة مناطق وشوارع الحي، في إطار التيسير على المواطنين وتنفيذ توجيهات اللواء خالد عبدالعال - محافظ القاهرة.

خدمة ترخيص المحل

يأتي ذلك تنفيذا للقانون 154لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة لتوعية وتعريف المواطنين بالتيسيرات التي يقدمها القانون والذى يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلاً من التردد على عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل توفيرًا للجهد والمال.

حي شرق مدينة نصر ينهي إجراءات تراخيص المحال العامة في إمكانها

حي شرق مدينة نصر ينهي إجراءات تراخيص المحال العامة في إمكانها

حي شرق مدينة نصر ينهي إجراءات تراخيص المحال العامة في إمكانها

وتتسلم الفرق من صاحب المحل فى مكان عمله المستندات المطلوبة لترخيص النشاط كمستخرج سجل تجارى حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكى له، مع منحه إيصال يفيد تقديمه لطلب الترخيص يجنبه التعرض لأى قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص.

وأكد اللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر على أن التقديم للحصول على الترخيص وتسليم المستندات المطلوبة بالمجان دون مقابل سواء عن طريق فرق العمل التى سيتم نشرها بأنحاء الحي، أو من خلال المركز التكنولوجي الثابت أو المتنقل للحي، كما سيتم تحديد الرسوم المقررة على كل نوع نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية بدون أى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.

وأضاف جودة أن ذلك يأتي في إطار الحرص على استمرار كافة المحال فى ممارسة أنشطتها والدخول فى المنظومة القانونية التى أقرتها الدولة خاصةً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحال غير المرخصة الواردة بالقانون واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين.

وأشار إلى أن مركز إصدار تراخيص المحلات والمركز التكنولوجي بالحي يقدم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية تحقق سهولة حصول المواطن على الخدمات بسرعة ويسر.

جدير بالذكر أن مراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالحي تقدم خدمة التراخيص لـ ٣١٦ نشاط طبقًا للقانون وتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.