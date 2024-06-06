لهذا السبب.. فصل التيار الكهربائي عن مدينة مرسى علم بالكامل؟

تلقى مجلس مدينة مرسى علم، إخطار من شركة الكهرباء يفيد بأنه في ضوء إجراء الصيانة لمحطة محولات مرسى علم، سوف يتم فصل التيار الكهربائى عن مدينة مرسى علم بالكامل، وجميع القرى السياحية شمال وجنوب مرسى علم وقرية برنيس وقاعدة برنيس العسكرية، وذلك يوم الخميس الموافق 6/6/2024 من الساعة 12 منتصف ليل الخميس حتى الجمعة 7/6/2024 ولحين الانتهاء من عمل الصيانة .

وأكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائي لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال والتى تجرى بشكل دوري كإجراء احترازي لعدم فصل التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة أو عمل مناورة طوارئ. حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التي سيجرى فصل التيار عنها.