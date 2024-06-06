استمرار حملة النظافة المكبرة بمنطقة عزبة خيرالله والسبع بنات بمصر القديمة

تتابع المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبيّة، حملة النظافة المكبرة لرفع المخلفات والتراكمات بشارع الخمسين بدءا من رنين وحتى مطلع شارع السبع بنات ومحيط عزبة خير الله بنطاق حي مصر القديمة من خلال مواصلة الجهود والعمل على قدم وساق لتستمر الاعمال بهدف القضاء على المظاهر السلبية ورفع جميع التراكمات والمخلفات والعمل على تغيير واجهة شوارع وميادين احياء الجنوبية إلى ازهى صورها.

وأكدت نائب محافظ القاهرة، على ضرورة التكاتف وتضافر الجهود من خلال هذه الحملة الشاملة لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة شوارع المنطقة من خلال متابعتها للجهود المبذولة وتفقدها لاعمال رفع التراكمات والتي تتم دون توقف بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية و بتدعيم الحملة بالمعدات لنقل المخلفات الصلبة وغيرها من معدات النظافة .

مازالت الاعمال مستمرة بمتابعة من المنطقة الجنوبية والتي تتم على مدار اليوم

وقالت نائب محافظ القاهرة، ان مازالت الاعمال مستمرة بمتابعة من المنطقة الجنوبية والتي تتم على مدار اليوم، مشيرة الي ضرورة استمرار الحملة المكثفة والتواجد الميدانى بشكل مستمر والتواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة الفورية لهم من خلال تذليل اية عقبات قد تعوق مواصلة الاعمال مع التأكيد على تنفيذ كل ما وجهت حفاظا على صحة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة والنظافة العامة بالمنطقة .

وياتي هذا استمرارا للجهود المبذولة بالمنطقة الجنوبية بتنفيذ حملات النظافة المكبرة لرصد كافة المخلفات والتراكمات والعمل على رفعها اولا بأول مع استمرار التواجد الميدانى والمتابعة المستمرة وتكثيف حملات النظافة لتوفير بيئة امنة خالية من كافة اشكال الملوثات طبقا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

جدير بالذكر ان المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، انتقلت موقع حادث اتوبيس الكريمات برفقة عدد من قيادات الاجهزة التنفيذية بالمنطقة وقيادات الادارة العامة للمرور و الحماية المدنية وسيارات الاسعاف والاجهزة الشرطية لموقع الحادث للتفقد وتقديم كافة المساعدات الطارئة .

كما تم الدفع بعدد من سيارات اسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين الى مستشفى ١٥ مايو وقد اكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بأن غرفة عمليات مرور القاهرة قد تلقت بلاغا مفادها وقوع حادث سير لاتوبيس بطريق الكريمات خط الصعيد بدائرة قسم ١٥ مايو وعلى الفور تم الانتقال لموقع الحادث والدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الاطفاء .

حيث تمت المعاينة لموقع الحادث للوقوف على اسبابه كما تم الدفع بعدد من اللوادر لرفع اثار الحادث من الطريق وفتحه امام الحركة المرورية بمتابعة كاملة من الاجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وحي ١٥ مايو بموقع الحادث كما تم تحرير محضر بالواقعة و كلفت النيابة العامة الاجهزة الامنية باعداد تحرياتها في الواقعة على ان يتم الاستماع الى اقوال المصابين في الحادث .

وفى ضوء الاطمئنان على حالة المصابين قامت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بزيارة مستشفى ١٥ مايو لزيارة المصابين والوقوف على حالتهم الصحية والتاكد من تقديم كل الرعاية الطبية اللازمة لاستقرار حالتهم

واكدت ان جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء كما لفتت الى جاهزية جميع المستشفيات المتواجدة بمحيط الحادث وتوافر الادوية والمستلزمات الطبية بها فضلا عن توافر اكياس الدم والبلازما لتقديم الرعاية الصحية للمصابين .