محافظ القاهرة: تكثيف أعمال الرقابة على جميع السلع

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي مديرية التموين بالقاهرة بتكثيف أعمال الرقابة علي كافة السلع، وضبط الاسواق وتكثيف الحملات بالتنسيق بين مديرية التموين، ومباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الاغذية وشرطة المرافق ورؤساء الاحياء حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

تحرير ١١٩٥ محضرا منها ضبط سلع مجهولة المصدر

وفى هذا السياق تمكنت الاجهزة الرقابية بمديرية تموين القاهرة من تحرير 1195 محضرا منها ضبط سلع مجهولة المصدر، ولا يوجد لها مستندات ،وسلع مغشوشة وغير مطابق للمواصفات، واوكازيون وهمي ، وبيع بازيد من السعر المدون على العبوة، وبدون ترخيص ، وشهادات صحية وتم ضبط 18 طن دقيق، و3365 كجم دواجن، و5 طن لحوم ،و3500 كجم اسماك ، و 3125 كجم رنجة واسماك مملحة ، و 2376 كجم كفتة ،و 3360 لتر زيت طعام ، و 875 كجم أرز بسمتي، و 400 كجم سمن، و750 كجم كاتشب.

كما تمكنت الاجهزة الرقابية بالمديرية من ضبط 17 طن زيوت سيارات ، و330 اسطوانة بوتاجاز معروضة للبيع بأزيد من التسعيرة وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة .

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أكد أن العاصمة أنهت استعدادتها الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ يوم الإثنين القادم 10 يونيو 2024 ، مشيرًا إلى أنه سيجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن سير الإمتحانات بسهولة ويسر مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام 103872 طالب وطالبة موزعين على 256 لجنة حيث يؤدى الإمتحانات 34496 طالب وطالبة بشعبة علمى علوم ، و 23885 طالب وطالبة بشعبة علمى رياضة ، و 36690 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية بإجمالى 95071 طالب وطالبة بالإضافة إلى 8801 طالب وطالبة من المدارس الدولية .

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده محافظ القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لإمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 203 - 2.24 بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ، ود. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، والسكرتير العام ، والمساعد ، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم وعدد من قيادات المحافظة.

وشدد محافظ القاهرة خلال الإجتماع على ضرورة تواجد المرواح بكافة اللجان والتأكد من عملها بكفاءة وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو .

وشدد محافظ القاهرة على مديرى الإدارات التعليمية بالمرور الدورى على اللجان التى سيتم عقد الإمتحان بها للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها مع التأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من صيانة دورات المياه ، وسلامة وكفاءة الأثاث، ووسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتأكد من نظافة المحيط الخارجي للمدارس التى ستجرى بها الامتحانات ، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة والتأكد من سلامة أسلاك الكهرباء ، وعدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم .

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان مع استمرار عمليات التطهير والتعقيم التى تتم حاليًا للمدارس التي ستقام بها لجان الإمتحانات وتكرار ذلك بصفة دورية مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع دورات المياة الموجودة داخل المقار .

وأكد محافظ القاهرة بأنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الإمتحانات تجنبًا لحدوث تكدسات مرورية ، كما تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والاسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة .

كما شدد محافظ القاهرة على مديري المديريات التعليمية بتطبيق الظوابط المنظمة لأعمال الإمتحانات وعدم السماح نهائيًا بالغش حرصًا على تحقيق مبدأ العدالة ، وتكافؤ الفرص بين الطلاب والتأكد من عمل كاميرات المراقبة داخل اللجان، والتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية( موبايل، سماعات، سماعات سمارت).

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة توفير مولد كهربائى بكافة مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة اى طارئ ، مع نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة اية أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة تجهيز الإستراحات الخاصة بالمراقبين بكافة وسائل الراحة .

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم تجهيز ٨٣ إستراحة للمراقبين منها ٤٧ استراحة للرجال ، و٣٦ إستراحة للسيدات مع تطهيرهم وتعقيمهم وتوفير الخدمات المعيشية للنزلاء بهم ، كما تم تفعيل غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمشاركة كافة الجهات القائمة على متابعة سير الإمتحانات.