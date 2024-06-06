"تجارية سوهاج" تتابع الأسواق بالسلع الغذائية قبل عيد الأضحى

عقدت غرفة سوهاج التجارية برئاسة النائب خالد أبو الوفا إجتماعا موسعاً بشأن التسعير الجديد للخبز ومناقشة جودة الرغيف وضمان وصولة للمواطن المصري.

وقال أبو الوفا، إن الاجتماع تناول عدد من القضايا التي تمس الأمن الغذائي للمواطن المصري البسيط والتي كان أبرزها توافر الخبز والتسعير الجديد والتأكد من جودة الخبز وضمان وصولة للمواطن.



وأضاف أبو الوفا، أن الإجتماع شدد على إلتزام أصحاب المخابز بالحصة المخصصة لهم من قبل الدولة، مع ضرورة استقرار وانتظام صرف الحصص دون وجود مشكلات.

وأكد أبو الوفا، أننا جميعا نقف مع القيادة السياسية بما يناسب مصلحة الوطن والمواطن، لافتاً إلى أن هناك زيادة كبيرة في تكلفة إنتاج الخبز خلال الفترة الأخيرة مما تسبب في رفع سعره نسبياً لكن مازال مدعوماً من الحكومة ويباع بسعر أقل من تكلفته الحقيقه، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار التشغيل اليومي للمخابز من زيت وصيانه وغيرها.

وأوضح أبو الوفا، أن اللقاء تناول أيضاً توفير كافة السلع الغذائية بالتزامن مع اقتراب عيد الاضحي المبارك بأسعار مخفضة في جميع المنافذ والأسواق كما شدد علي ضرورة طرح كميات كبيرة من اللحوم بأسعار أقل من السعر الرسمي في السوق سيتم الإعلان عنها خلال أيام لافتاً إلي أنه يجري التنسيق مع أصحاب المجازر حالياً.

تطبيق التسعير الجديد للخبز



في نفس السياق، أكد ملاك العزازي، رئيس شعبة المخابز بغرفة سوهاج التجارية، علي إلتزام أصحاب المخابز بتطبيق التسعير الجديد للخبز وماتراه الدولة في مصلحة المواطن، مشدداً على ضرورة تطبيق الحصص والالتزام بالاوزان المحددة من قبل الدولة وجودة رغيف الخبز البلدي .وشارك في الاجتماع من الغرفه النائب خالد أبو الوفا رئيس مجلس الاداره، وعضو مجلس الشيوخ، وأحمد كامل عبد الرحيم، نائب ثان رئيس مجلس الاداره، والمهندس أحمد سلطان السمان عضو مجلس ادارة الغرفة، وملاك العزازي رئيس شعبة المخابز بالغرفة ، كما شارك في الحضور من جانب وزارة التموين، محمد إبراهيم وكيل وزاره التموين، و الأستاذ عفت وكيل مديريه التموين.