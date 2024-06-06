مليون و ٦٠٠ ألف جنيه إعانات من الإمام الأكبر لأسر ضحايا معدية أبو غالب

بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قدم فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، ورافقه وفد أزهري، واجب العزاء، لأسر ضحايا معدية أبو غالب بالمنوفية، كما سلم فضيلته لكل أسرة من أسر الضحايا مبلغ ١٠٠ ألف جنيه، بواقع مليون و٦٠٠ ألف جنيه، من إدارة الحسابات الخاصة بمشيخة الأزهر.

هذا المصاب لرفع أجورهم وزيادة ثوابهم

وأبلغ رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عزاء فضيلة الإمام الأكبر لأسر الضحايا، وأنه يدعو لهم بأن يربط على قلوبهم على مصابهم الجلل، مضيفا إن الله إذا حب عبدا ابتلاه، وهذا المصاب لرفع أجورهم وزيادة ثوابهم، سائلا الله- عز وجل- أن يربط على قلوبهم، وأن يرزقهم الصبر والسلوان.

يقدرون اهتمام فضيلة الإمام الأكبر ونظرته لهم في ظروفهم التي يمرون بها



من جانبهم أعرب أسر الضحايا عن شكرهم للأزهر الشريف ولإمامه الأكبر، على هذه اللفتة الإنسانية، وأنهم يقدرون اهتمام فضيلة الإمام الأكبر ونظرته لهم في ظروفهم التي يمرون بها، داعيين له بدوام الصحة والعافية.

على الجانب الآخر استقبل فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، بمشيخة الأزهر، العاملين الذين تم ترشيحهم لحج بيت الله الحرام من العاملين بالقطاعات الرئيسة والمناطق الأزهرية المختلفة(موظفين - مدرسين - عمال)، والذين اشترط فيهم ألا يقل السن عن 59 عامًا، وذلك بعد أداء قرعة عشوائية بين المتقدمين.



نقل الدكتور الضويني، تحيات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، وتمنياته لهم بالتوفيق وأن يعينهم الله على أداء فريضة الحج، موضحا ان الأزهر حريص على تكريم العاملين الذين بذلوا جهودا كبيرة في خدمة الأزهر، مبينا أنه تم ترشيحهم من خلال قرعة عشوائية لا مجاملات فيها ومحسوبية، فهذا فضل الله إليكم.



من جانبهم أعرب المرشحين لزيارة بيت الله الحرام عن سعادتهم لترشيحهم لأداء هذه الفريضة العظيمة، مقدمين الشكر لفضيلة الإمام الأكبر وللأزهر الذي منحهم هذه الفرصة، مؤكدين أن هذا أعظم تكريم لهم على جهدهم طوال سنوات طويلة لم يبخلوا خلالها بأي جهد لخدمة الأزهر الشريف.

وفى سياق آخر تفقد اليوم لشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لجنة معهد فتيات شبين الكوم النموذجي بمنطقة المنوفية الأزهرية وذلك في إطار متابعته للجان الشهادة الثانوية الأزهرية حيث أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة البلاغة.

شدد رئيس المعاهد على ضرورة اتباع التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، حرصا على انضباط اللجان، كما تفقد حجرة الزائرة الصحية للوقوف على مدى جاهزيتها في استقبال الطلاب