رئيس جامعة سوهاج يجتمع بوفد الهيئة العربية للتصنيع

اجتمع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بوفد من الهيئة العربية للتصنيع " الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية"، ومثلها كلاً من اللواء مهاب علي ابو ليمون، واللواء جاد عبد الحكيم محمد والدكتور عبدالله البنا، وذلك لمناقشة آليات التعاون بين الطرفين، بحضور الدكتور مجدي امين القاضي عميد كلية الطب البشري، والمهندسة نهي سمير مدير عام الاداره الهندسية، والدكتور محمد عاطف المشرف علي الصيانة بالجامعة.

وأكد النعماني علي ان الجامعة تحرص بصورة مستمرة على تطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية، وتقديم خدمة متميزة لكافه منسوبي الجامعة والمترددين علي مستشفياتها الجامعية من مختلف محافظات الصعيد، بما يتماشي مع رؤية وأهداف الدولة في تحسين المنظومة العلاجية.

وقال رئيس الجامعة انه تم خلال الإجتماع بحث أوجه التعاون لصيانة الأجهزة الطبية بالمستشفيات الجامعية وشبكات الغاز والتكيفات المركزية، وايضاً صيانة المصاعد التي توجد داخل الجامعة ومستشفياتها، الي جانب صيانة الأجهزة الخاصة بمعامل كلية الطب البشري، مشيداً بدور الهيئة العربية للتصنيع في تقديم خدماتها في مجال المشروعات الخدمية والصناعية التي تخدم الاقتصاد القومي مثمناً دورها وتعاونها في تقديم الخدمات المختلفة بالجامعة.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي انه يتم اجراء متابعة بصورة دورية لكافة الاجهزة بالمستشفيات الجامعية لمعرفة مدي كفاءتها، وتحديد موقفها من الصيانة، مما يساعد على سهولة حصر الأجهزة المعطلة على مستوى الأقسام والمستشفى الواحد وجميع المستشفيات، والعمل على صيانتها وإصلاحها بشكل فورى، مضيفاً ان الشركة العربيه البريطانية للصناعات الديناميكية هي احدي وحدات الهيئة العربية للتصنيع والتي تعد من احدي ركائز العمل في هذا المجال.